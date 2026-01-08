A reunião aconteceu nesta quinta-feira, dia 8 - Foto: Divulgação

A reunião aconteceu nesta quinta-feira, dia 8Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 17:33

Barra do Piraí - Em 2025, a Saúde Mental foi um dos setores de maior destaque e atenção dentro das ações da Secretaria de Saúde em Barra do Piraí, e em 2026, não é diferente. Na manhã desta quinta-feira (08), o secretário da pasta e vice-prefeito, Cristiano Almeida, e a diretora do Departamento Municipal de Saúde Mental, Lilian Magalhães, se reuniram com representantes da Secretaria Estadual de Saúde e avançaram na proposta de habilitação da Residência Terapêutica Tipo II junto ao Ministério da Saúde, ampliando a cobertura e fortalecendo o setor em Barra do Piraí.

De acordo com o Ministério da Saúde, as Residências Terapêuticas Tipo II consistem em modalidades de moradia assistida destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos, com acentuado nível de dependência, especialmente em função de comprometimentos físicos, sendo necessários cuidados intensivos e suporte contínuo. Nessa modalidade, cada residência pode comportar até 10 moradores.

A diretora do Departamento de Saúde Mental, Lilian Magalhães, explica que, atualmente, Barra do Piraí possui uma Residência Terapêutica Tipo I, que pode atender até cinco moradores. Segundo ela, com a nova habilitação junto ao Ministério da Saúde, o município passa a receber mais recursos e avança para a Residência Terapêutica Tipo II, possibilitando o acolhimento de até 10 moradores.

“Barra do Piraí possui uma Residência Terapêutica já habilitada no município, atualmente destinada a cinco moradores. O que está sendo realizado agora é a atualização dessa habilitação para adequá-la à realidade atual do serviço, passando para o modelo de Residência Terapêutica Tipo II, com capacidade para dez moradores. Com essa mudança, o município passará a receber um repasse maior de recursos do Ministério da Saúde, fortalecendo o atendimento, a estrutura e o cuidado oferecido aos residentes”, disse Lilian.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância dessas habilitações para o avanço da Saúde Mental no município, um setor que recebeu pouca atenção em gestões anteriores.

“Nosso município já conta com uma rede estruturada, com CAPS II, CAPSi e Ambulatório de Saúde Mental. Além disso, seguem em tramitação no Ministério da Saúde a implantação de leitos de saúde mental no Hospital Santa Casa e a habilitação do CAPS AD. Esses processos de habilitação e credenciamento são fundamentais para garantir o custeio dos serviços, suprindo demandas que ficaram sem a devida atenção em gestões anteriores, mas que agora estamos resolvendo com responsabilidade e compromisso”, declarou Cristiano.

Por fim, fazendo referência ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a Saúde Mental, Cristiano reafirmou seu apoio ao setor.

“O Janeiro Branco é uma campanha muito importante, que nos lembra a relevância da Saúde Mental em nossa sociedade, impactando todos os âmbitos de nossas vidas. Justamente por isso, reforço o compromisso da Prefeitura de Barra do Piraí com esse setor tão vital. Seguiremos avançando e fortalecendo nossos serviços”, finalizou Cristiano.