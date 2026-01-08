A reunião aconteceu nesta quinta-feira, dia 8Foto: Divulgação
Saúde de Barra do Piraí se reúne com representantes do estado e avança na habilitação da Residência Terapêutica Tipo II
Residência Terapêutica Tipo II representa ampliação do acolhimento, fortalecimento do cuidado e mais recursos para a Saúde Mental no município
Após 10 anos, Prefeitura de Barra do Piraí abre proposta para realização de concurso público
Secretarias iniciam levantamento de demandas e carências de pessoal para viabilizar novo certame
Prefeitura de Barra do Piraí inicia revisão de licenças e cadastro de feirantes
Ação da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Ordem Pública busca organizar o espaço, regularizar feirantes e fortalecer a tradição e a economia local
SINE de Barra do Piraí inicia 2026 com primeiro processo seletivo do ano e registra 86 atendimentos
Seleção para Auxiliar de Produção atende demanda de empresa barrense em expansão, que aposta no potencial da cidade e da mão de obra local
Katia Miki participa de cerimônia de posse da nova direção da APAE de Barra do Piraí
Nova presidente, Maria Emília dos Reis, afirma que o objetivo de sua gestão é garantir que a APAE continue sendo referência em atendimento, acolhimento e inclusão
Prefeitura de Barra do Piraí divulga calendário de eventos turísticos de 2026
No planejamento estão previstos mais de 60 eventos neste ano, refletindo em ações em 136 dias
