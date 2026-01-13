Campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo mobilizam a população para a importância da prevenção - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 12:02

Volta Redonda - Neste mês, toda a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância das campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, relacionadas à conscientização da Saúde Mental e da Hanseníase, respectivamente. Os temas recebem atenção do poder público durante todo o ano, mas este é um período em que devem ser amplamente discutidos e trabalhados junto à população, sob as perspectivas de tratamento e prevenção.

O Janeiro Branco é mais do que uma campanha; é a formação de uma consciência que valoriza e prioriza a saúde mental e emocional. A diretora do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, Lilian Magalhães, comentou sobre a relevância desse mês.

“Cuidar da saúde mental é fundamental, e os tratamentos variam de caso a caso. Há pessoas que necessitam de acompanhamento junto aos serviços de saúde e outras que podem apresentar melhora na qualidade de vida com exercícios físicos, atividades de lazer, cultura e outras práticas. O importante é destacar que existem várias maneiras de tratar a saúde mental, como mudanças no estilo de vida e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Este é um mês para refletirmos sobre essa questão tão importante na atualidade, mas os serviços do Departamento de Saúde Mental seguem à disposição da população durante todo o ano”, disse Lilian.

A Rede de Saúde Mental de Barra do Piraí é formada por quatro unidades de atendimento à população: o CAPS II Nossa Casa, voltado para casos graves, o CAPS Infantil Bem-Viver, que atende crianças e adolescentes até os 18 anos, o CAPS-AD, destinado a pessoas com uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas, e o Ambulatório de Saúde Mental, responsável por demandas de menor complexidade.

Além dessas unidades, Barra do Piraí mantém uma Residência Terapêutica para pessoas que passaram anos internadas em hospitais psiquiátricos, perderam vínculos familiares e não possuem autonomia plena. O município assume a tutela e a manutenção da casa, com equipe de cuidadores em regime de 24 horas, contando com repasses federais, cofinanciamento estadual e recursos próprios.

A rede também prevê leitos de saúde mental em hospital geral. Na Santa Casa, o município está em processo de habilitação junto ao Ministério da Saúde para a implantação de uma enfermaria com quatro leitos. Apesar de ser um trâmite burocrático, a expectativa é que a estrutura seja implantada durante a atual gestão, ampliando e fortalecendo o atendimento em saúde mental.

Já o Janeiro Roxo é uma campanha voltada para a conscientização, prevenção e combate à hanseníase, doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Os sintomas incluem manchas na pele, claras ou avermelhadas, geralmente acompanhadas de alteração ou perda de sensibilidade, além de fraqueza muscular, dormência, formigamento ou sensação de fisgada nas mãos e nos pés.

Felizmente, a doença é facilmente curável, desde que o tratamento seja seguido corretamente. O SUS disponibiliza esse serviço gratuitamente, podendo ser acessado em todas as Unidades Básicas de Saúde de Barra do Piraí.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, ressaltou que não houve nenhum caso de hanseníase registrado em Barra do Piraí há anos e, mesmo assim, o tratamento está disponível em todas as UBS do município, caso haja necessidade.

“Há vários anos não registramos um caso de hanseníase em Barra do Piraí, mas devemos continuar em alerta. A Secretaria de Saúde oferece todo o tratamento de maneira gratuita, disponibilizando-o em todas as nossas UBS. Estamos mais do que prontos para atender os pacientes. Mas lembre-se: a prevenção é o melhor caminho”, apontou Carolina.

Para o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, as campanhas representam o comprometimento do poder público com a população.

“Temos o compromisso de cuidar da saúde e do bem-estar de todos os barrenses. Campanhas como o Janeiro Branco e o Janeiro Roxo reforçam a importância da conscientização e da prevenção, incentivando cada cidadão a cuidar de si e a buscar informação. A Prefeitura está sempre ao lado da população, trabalhando para promover mais qualidade de vida para todos”, finalizou Cristiano.