A ação chega ao município a partir de uma parceria articulada pela Secretaria Municipal da Mulher e foi apresentada à prefeita Katia Miki - Foto: Divulgação

A ação chega ao município a partir de uma parceria articulada pela Secretaria Municipal da Mulher e foi apresentada à prefeita Katia MikiFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 14:12

Barra do Piraí - Barra do Piraí será contemplada, ainda neste mês, com o projeto Mulheres Conectadas, uma iniciativa voltada à capacitação feminina por meio de cursos gratuitos de informática. A ação chega ao município a partir de uma parceria articulada pela Secretaria Municipal da Mulher e foi apresentada à prefeita Katia Miki pelo diretor-presidente do Instituto responsável pelo projeto e coordenador geral da iniciativa, Rômulo Alves, em reunião realizada nesta terça-feira (13).

O projeto contará com um ônibus-escola totalmente equipado, que ficará estacionado em dois pontos da cidade: ao lado da Prefeitura, no Centro, e também no distrito da Califórnia, facilitando o acesso das participantes. No espaço, serão oferecidas aulas gratuitas de informática com foco em pacote Office, voltadas exclusivamente para mulheres.

De acordo com Rômulo Alves, o projeto foi desenvolvido para levar qualificação de forma acessível, acolhedora e estruturada.

“Nosso projeto funciona dentro de um ônibus adaptado, com ar-condicionado, banheiro, internet 5G e capacidade para até 20 mulheres por turma, com 15 computadores disponíveis. A ideia é não deixar ninguém de fora e garantir um ambiente confortável para o aprendizado”, explicou.

O curso terá carga horária total de 20 horas, distribuídas ao longo dos dias 28, 29 e 30 de janeiro, com aulas nos períodos da manhã e da tarde. Durante o curso, as participantes receberão camisa do projeto, mochila, material escolar completo e lanche, além de certificação de conclusão ao final das atividades.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da autonomia feminina no município.

“É um projeto que promove inclusão digital e abre novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional para as mulheres de Barra do Piraí. A Secretaria da Mulher ficará responsável pelo processo de inscrição”, afirmou.

As inscrições serão realizadas por meio da Secretaria Municipal da Mulher e estarão abertas a mulheres com idade entre 15 e 65 anos, sem exigência de escolaridade. A proposta é organizar as turmas por faixas etárias semelhantes, facilitando o aprendizado e garantindo que todas acompanhem o conteúdo.

A prefeita Katia Miki celebrou a chegada do projeto à cidade.

“Trazer o Mulheres Conectadas para Barra do Piraí é investir em autonomia, dignidade e oportunidades. Nossa gestão segue empenhada em apoiar iniciativas que transformam a vida das pessoas”, destacou.

Em breve, a Secretaria Municipal da Mulher divulgará o período de inscrições, horários e demais orientações para participação.