Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhos - Foto: Secom

Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhosFoto: Secom

Publicado 14/01/2026 13:49

Barra do Piraí - Barra do Piraí voltou a ser polo regional de soro antiveneno após mais de dez anos sem o serviço. Os soros já estão disponíveis na rede municipal de saúde e o atendimento está oficialmente ativo, garantindo mais rapidez e segurança no tratamento de vítimas de acidentes com animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas.

Com a reativação do polo, o município passa a integrar novamente a rede regional de atendimento, prestando suporte também a pacientes encaminhados de municípios vizinhos, conforme a regulação da Secretaria de Estado de Saúde.

A retomada do serviço é resultado de uma articulação da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, junto à Secretaria de Estado de Saúde, e representa um avanço importante para o município e para toda a região.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a reativação do polo atende a uma demanda antiga da população.

“Depois de mais de dez anos, conseguimos devolver a Barra do Piraí o polo de soro antiveneno. Isso significa mais agilidade no atendimento e mais chances de salvar vidas, principalmente em situações em que cada minuto faz a diferença”, afirmou.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da conquista para a saúde pública municipal.

“Esse é um avanço histórico para Barra do Piraí. Estamos fortalecendo a nossa rede de saúde e assumindo um papel importante no atendimento regional, garantindo mais segurança para a população”, ressaltou.

O atendimento aos pacientes foi organizado de forma estratégica. Crianças e gestantes devem procurar o Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, referência no cuidado materno-infantil. Já adultos e adolescentes a partir de 16 anos devem se encaminhar à Santa Casa, onde recebem o tratamento e o acompanhamento necessários.

Segundo o enfermeiro Bruno Guelpelli, coordenador do Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, a disponibilidade dos soros no próprio município representa um ganho importante para a assistência em saúde.

“Ter o soro disponível em Barra do Piraí garante mais rapidez no atendimento e reduz riscos para pacientes vítimas de acidentes com animais peçonhentos”, explicou.

Para a diretora da Vigilância em Saúde, Carolina de Sousa, a retomada do polo reforça o preparo do município para agir em situações de emergência.

“O retorno do polo de soro antiveneno fortalece a resposta da rede de saúde e amplia a segurança da população de Barra do Piraí e das cidades vizinhas”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, em caso de picadas de cobra, aranha ou escorpião, a população procure imediatamente a unidade de saúde de referência para receber o tratamento adequado.