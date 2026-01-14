Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhosFoto: Secom
Barra do Piraí volta a ser polo regional de soro antiveneno após mais de uma década
Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhos em casos de acidentes com animais peçonhentos
Barra do Piraí volta a ser polo regional de soro antiveneno após mais de uma década
Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhos em casos de acidentes com animais peçonhentos
Projeto "Mulheres Conectadas" leva ônibus-escola com curso gratuito de informática para Barra do Piraí
Iniciativa oferece capacitação em pacote Office, com material didático, uniforme, lanche e certificação; aulas acontecem nos dias 28, 29 e 30 de janeiro
Barra do Piraí firma parceria com os Correios para entrega domiciliar de medicamentos oncológicos
Iniciativa começa em fevereiro e reforça o cuidado humanizado com pacientes em tratamento
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí reforça conscientização sobre a Saúde Mental e a Hanseníase
Campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo mobilizam a população para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde física e emocional
Barra do Piraí oferece novas oportunidades de emprego em processo seletivo e vagas semanais
Processo seletivo será realizado no dia 14 de janeiro; Sine também disponibiliza vagas entre os dias 12 e 16
Educação de Barra do Piraí reforça importância da Matrícula Escolar; processo para Ensino Fundamental e EJA se encerra nesta semana
Unidades da rede municipal terão atendimento em sistema de plantão para facilitar o acesso de pais, responsáveis e estudantes ao procedimento de matrícula
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.