Data é dedicada à promoção do respeito, da diversidade de crenças e da liberdade religiosaFoto: Divulgação
Barra do Piraí reforça importância do combate à Intolerância Religiosa
Neste dia 21 de janeiro, data dedicada à promoção do respeito, da diversidade de crenças e da liberdade religiosa
Barra do Piraí reforça importância do combate à Intolerância Religiosa
Neste dia 21 de janeiro, data dedicada à promoção do respeito, da diversidade de crenças e da liberdade religiosa
Barra do Piraí amplia ações de planejamento familiar e inicia implantação de novo método contraceptivo pelo SUS
Implante contraceptivo de longa duração será ofertado a partir de fevereiro, com critérios definidos em protocolo municipal
Associação Cultural Casa de Reis e São Sebastião promove Encontro de Folia
Evento celebra a fé, a religiosidade e a cultura popular no Morro da Caixa d’Água, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí
Prefeitura de Barra do Piraí anuncia processos seletivos e vagas de emprego para a semana
Ações do SINE ampliam oportunidades em diferentes áreas e reforçam a geração de trabalho e renda no município
Prefeita Katia MiKi participa da entrega de viaturas e equipamentos ao 10º BPM
Ação realizada no batalhão reforça a segurança pública na região com investimentos viabilizados por emenda do deputado estadual Munir Neto
Barra do Piraí volta a ser polo regional de soro antiveneno após mais de uma década
Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhos em casos de acidentes com animais peçonhentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.