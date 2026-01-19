Evento celebra a fé, a religiosidade e a cultura popular no Morro da Caixa d?Água - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 13:15

Barra do Piraí - Barra do Piraí segue firme na preservação e valorização de suas raízes culturais. No dia 20 de janeiro, a partir das 18h, a Igreja de São Sebastião, no Morro da Caixa d’Água, recebe o Encontro de Folia de São Sebastião, promovido pela Associação Cultural Casa de Reis e São Sebastião, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa.

O encontro celebra a religiosidade e a cultura popular que fazem parte da memória e da identidade do município, reunindo a comunidade em um momento de devoção, respeito às tradições e fortalecimento dos laços comunitários.

Para o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, o evento representa o compromisso da gestão com a valorização das manifestações culturais tradicionais.

“A Folia de Reis e a devoção a São Sebastião fazem parte da história do nosso povo. Apoiar esse encontro é garantir que essas tradições continuem vivas, fortalecendo a identidade cultural e o sentimento de pertencimento da nossa comunidade”, destacou o secretário.

O presidente da Associação Cultural Casa de Reis e São Sebastião, Almir Moraes, o Federal, ressaltou a importância do momento para os participantes.

“Esse encontro é um ato de fé, mas também de preservação cultural. A Folia representa a união da comunidade e o respeito às tradições que atravessam gerações. É muito gratificante ver esse apoio e a participação das pessoas”, afirmou Federal.