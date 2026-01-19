Ações do SINE ampliam oportunidades em diferentes áreas e reforçam a geração de trabalho e rendaFoto: Divulgação
Prefeitura de Barra do Piraí anuncia processos seletivos e vagas de emprego para a semana
Ações do SINE ampliam oportunidades em diferentes áreas e reforçam a geração de trabalho e renda no município
Prefeita Katia MiKi participa da entrega de viaturas e equipamentos ao 10º BPM
Ação realizada no batalhão reforça a segurança pública na região com investimentos viabilizados por emenda do deputado estadual Munir Neto
Barra do Piraí volta a ser polo regional de soro antiveneno após mais de uma década
Município já conta com soros disponíveis na rede de saúde e passa a atender também municípios vizinhos em casos de acidentes com animais peçonhentos
Projeto "Mulheres Conectadas" leva ônibus-escola com curso gratuito de informática para Barra do Piraí
Iniciativa oferece capacitação em pacote Office, com material didático, uniforme, lanche e certificação; aulas acontecem nos dias 28, 29 e 30 de janeiro
Barra do Piraí firma parceria com os Correios para entrega domiciliar de medicamentos oncológicos
Iniciativa começa em fevereiro e reforça o cuidado humanizado com pacientes em tratamento
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí reforça conscientização sobre a Saúde Mental e a Hanseníase
Campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo mobilizam a população para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde física e emocional
