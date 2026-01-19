Ações do SINE ampliam oportunidades em diferentes áreas e reforçam a geração de trabalho e renda - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 13:12

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), segue fortalecendo as políticas de empregabilidade no município. Nesta semana, além da realização de processos seletivos presenciais, também serão ofertadas vagas de emprego ao longo do período de 19 a 23 de janeiro de 2026.

Os processos seletivos acontecem em datas específicas. No dia 19 de janeiro, as oportunidades são para Eletricista Automotivo, Encarregado de Manutenção Diesel e Fiscal de Linhas Urbanas. Já no dia 20 de janeiro, a seleção é voltada para o cargo de Assistente de Saúde Bucal. No dia 21 de janeiro, o processo seletivo contempla a função de Motorista de Caminhão, com exigência de CNH nas categorias D ou E.

Além das seleções, o SINE também oferece vagas de emprego ao longo da semana para os cargos de Atendente de Hortifruti, Fiscal de Loja e Auxiliar de Linha de Produção. Para este último, há oportunidades destinadas a candidatos entre 18 e 30 anos, além de vagas específicas para moradores do bairro São Luiz e proximidades.

O atendimento aos candidatos ocorre a partir das 8h30, com retirada de senha até as 9h, nos dias de processo seletivo. Para as vagas da semana, o atendimento acontece das 8h30 às 16h30. Em ambos os casos, é necessário apresentar currículo e documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Todas as ações são realizadas na sede do SINE, localizada na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro, ao lado da Prefeitura.