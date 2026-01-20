Implante contraceptivo de longa duração será ofertado a partir de fevereiro - Foto: João Vitor Dias/Secom

Publicado 20/01/2026 10:54

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria da Mulher, está trabalhando de forma integrada para implementar mais uma opção de método contraceptivo na rede pública de saúde de Barra do Piraí. O município acaba de ser incluído na pauta do Ministério da Saúde para a realização do implante contraceptivo subdérmico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa representa um avanço nas ações de planejamento familiar no município. Para garantir uma implantação segura, organizada e responsável, foi elaborado um protocolo municipal que define o público-alvo, os critérios de acesso, o fluxo de atendimento e os locais onde o procedimento será realizado.

Neste primeiro momento, o método será disponibilizado para 199 mulheres, priorizando aquelas em situação de maior vulnerabilidade social e de saúde, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. A definição dos critérios e da estratégia de atendimento foi discutida em reunião técnica com equipes da Saúde, da Assistência Social e da Secretaria da Mulher.

A coordenadora de Saúde da Mulher, Monique Milward, destacou que a chegada do método amplia as possibilidades de escolha das mulheres dentro do planejamento familiar. “É mais uma alternativa para que a mulher possa planejar sua vida, decidir quando quer ou não engravidar. Muitas não se adaptam aos métodos já disponíveis, e agora passam a contar com uma opção segura, eficaz e de longa duração”, afirmou Monique.

O implante contraceptivo atua na prevenção da gravidez por até três anos e pode ser retirado a qualquer momento, caso a mulher deseje engravidar ou não se adapte ao método. O procedimento é simples, realizado em consultório, com anestesia local, acompanhamento de profissionais habilitados e assinatura de termo de consentimento, garantindo informação e autonomia à paciente.

A diretora da Atenção Primária à Saúde, Larissa Ivo, reforçou que, nesta fase inicial, é fundamental respeitar os critérios estabelecidos. “Como o número de implantes recebidos é limitado, foi necessário priorizar alguns públicos. No entanto, toda mulher interessada deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para receber orientações, realizar o cadastro e, se estiver dentro dos critérios, ser encaminhada para o agendamento”, explicou.

As inserções do método terão início a partir de fevereiro, com atendimento nas unidades de referência que são o Centro Municipal de Saúde da Mulher, a ESF Prefeito João Antônio Camerano (Ipiabas) e a ESF João Elias Guedes (Califórnia), após a etapa de triagem das pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou que Barra do Piraí já conta com uma rede estruturada de ações voltadas ao planejamento familiar. “O município oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais orais e injetáveis, DIU, além do encaminhamento para procedimentos definitivos para quem já decidiu não ter mais filhos, como laqueadura e vasectomia. A chegada do implante amplia ainda mais esse cuidado com a população”, ressaltou.

O secretário também explicou que a ampliação da oferta do implante acontecerá de forma progressiva. À medida que o município realizar os atendimentos e prestar contas ao Ministério da Saúde, novas unidades do método poderão ser encaminhadas, possibilitando a ampliação do acesso em etapas futuras.

A prefeita Katia MiKi reforçou o compromisso da gestão com a saúde, o cuidado e a autonomia das mulheres.

“Garantir acesso à informação, aos serviços e a métodos seguros é promover dignidade e respeito. Nosso trabalho é ampliar possibilidades e assegurar que cada mulher possa fazer suas escolhas com acompanhamento e responsabilidade”, afirmou.

A Prefeitura de Barra do Piraí reforça que, nesta primeira fase, o implante contraceptivo seguirá critérios específicos. O público-alvo inicial inclui mulheres em situação de maior vulnerabilidade, como usuárias de álcool e outras drogas, mulheres em sofrimento psíquico, portadoras de HIV, multíparas, mulheres em situação de rua, adolescentes a partir de 15 anos em condições específicas, homens transgêneros e outros perfis definidos em protocolo municipal.

Mesmo com os critérios desta etapa, todas as mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber informações, orientações e acompanhamento dentro das ações de planejamento familiar do município.