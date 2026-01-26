Inscrições começam nesta segunda-feira (26) - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 13:55

Barra do Piraí - Barra do Piraí vai receber, ainda neste mês, o projeto Mulheres Conectadas, uma iniciativa que oferece curso gratuito de informática para mulheres por meio de um ônibus-escola totalmente equipado, que ficará estacionado ao lado da Prefeitura, no Centro.

As inscrições começam na segunda-feira, dia 26, e deverão ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Rua Humberto Martuscello, 66, Centro.

As aulas acontecerão nos dias 28, 29 e 30, nos períodos da manhã e da tarde, com carga horária total de 20 horas. As participantes receberão camisa, mochila, material didático, lanche e certificado de conclusão.

O coordenador geral do projeto, Rômulo Alves, explicou o formato do ônibus-escola.

“O Mulheres Conectadas funciona dentro de um ônibus adaptado, com ar-condicionado, banheiro, internet 5G e computadores individuais. É um espaço confortável e preparado para garantir aprendizado de qualidade”, afirmou.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou a importância da ação.

“Esse projeto promove inclusão digital e abre novas oportunidades para as mulheres de Barra do Piraí. A Secretaria da Mulher estará de portas abertas para acolher todas que desejarem participar”, disse.

Podem se inscrever mulheres com idade entre 15 e 65 anos, sem exigência de escolaridade.

A prefeita Katia Miki celebrou a chegada do projeto.

“Investir na qualificação das mulheres é investir em autonomia, dignidade e futuro. O Mulheres Conectadas é mais uma ação que transforma vidas em nossa cidade”, destacou.