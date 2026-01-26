Barra do Piraí - Depois do sucesso do Aulão de Samba, a Casa da Mulher, em Barra do Piraí, lança a Oficina de Customização de Abadás, uma ação que une criatividade, autoestima e preparação para o Carnaval.
Voltada para meninas e mulheres a partir de 15 anos, a oficina será realizada na Casa da Mulher, localizada na Rua Humberto Martuscello, nº 66, no Centro de Barra do Piraí, em diferentes datas e horários para facilitar a participação do público.
As atividades acontecem na terça-feira (27), às 10h e às 14h; na quinta-feira (29), às 19h; e no dia 05 de fevereiro, com turmas às 10h e às 14h. Durante os encontros, as participantes vão aprender dicas práticas para transformar seus abadás, criando peças mais estilosas e com identidade própria para o Carnaval.
De acordo com a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, a ação fortalece o protagonismo feminino e promove bem-estar.
“A oficina é mais do que aprender a customizar uma roupa. É um momento de cuidado, de troca e de fortalecimento da autoestima. Queremos que as mulheres se sintam livres para criar e ocupar os espaços com alegria e confiança”, destacou.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link disponível no Instagram da Prefeitura. https://linklist.bio/prefbp.
Serviço
Datas e horários: * Terça-feira (27) às 10h * Terça-feira (27) às 14h * Quinta-feira (29) às 19h * 05 de fevereiro – turmas às 10h e às 14h
Local: Casa da Mulher Rua Humberto Martuscello, nº 66, Centro, Barra do Piraí
Inscrições: Gratuitas, pelo link: https://linklist.bio/prefbp
