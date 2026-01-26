Atividade gratuita é voltada para meninas e mulheres a partir de 15 anos e acontece em diferentes datas e horários - Foto: Divulgação

Atividade gratuita é voltada para meninas e mulheres a partir de 15 anos e acontece em diferentes datas e horáriosFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 14:13

Barra do Piraí - Depois do sucesso do Aulão de Samba, a Casa da Mulher, em Barra do Piraí, lança a Oficina de Customização de Abadás, uma ação que une criatividade, autoestima e preparação para o Carnaval.

Voltada para meninas e mulheres a partir de 15 anos, a oficina será realizada na Casa da Mulher, localizada na Rua Humberto Martuscello, nº 66, no Centro de Barra do Piraí, em diferentes datas e horários para facilitar a participação do público.

As atividades acontecem na terça-feira (27), às 10h e às 14h; na quinta-feira (29), às 19h; e no dia 05 de fevereiro, com turmas às 10h e às 14h. Durante os encontros, as participantes vão aprender dicas práticas para transformar seus abadás, criando peças mais estilosas e com identidade própria para o Carnaval.

De acordo com a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, a ação fortalece o protagonismo feminino e promove bem-estar.

“A oficina é mais do que aprender a customizar uma roupa. É um momento de cuidado, de troca e de fortalecimento da autoestima. Queremos que as mulheres se sintam livres para criar e ocupar os espaços com alegria e confiança”, destacou.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link disponível no Instagram da Prefeitura.

Serviço

Datas e horários:

* Terça-feira (27) às 10h

* Terça-feira (27) às 14h

* Quinta-feira (29) às 19h

* 05 de fevereiro – turmas às 10h e às 14h

Local:

Casa da Mulher

Rua Humberto Martuscello, nº 66, Centro, Barra do Piraí

Inscrições:

Gratuitas, pelo link:

https://linklist.bio/prefbp