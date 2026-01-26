Com a medida, o município garante a aplicação do piso nacional e reforça a valorização dos profissionais da saúdeFoto: Divulgação
Prefeitura de Barra do Piraí oficializa reajuste salarial para agentes comunitários e agentes de endemias
Com a medida, o município garante a aplicação do piso nacional e reforça a valorização dos profissionais da saúde
Mulheres Conectadas abre inscrições em Barra do Piraí com curso gratuito de informática em ônibus-escola
Inscrições começam nesta segunda-feira (26); capacitação acontece nos dias 28, 29 e 30, ao lado da Prefeitura, com certificado, material e lanche
Saúde de Barra do Piraí democratiza acesso à imunização e promove campanha no Vale do Ipiranga no próximo sábado (24)
Ação ocorrerá no Condomínio Furtado, das 9h às 12h, com oferta de todas as vacinas de rotina do calendário nacional de imunização, incluindo imunizantes para crianças, adolescentes, adultos e idosos
Barra do Piraí reforça importância do combate à Intolerância Religiosa
Neste dia 21 de janeiro, data dedicada à promoção do respeito, da diversidade de crenças e da liberdade religiosa
Barra do Piraí amplia ações de planejamento familiar e inicia implantação de novo método contraceptivo pelo SUS
Implante contraceptivo de longa duração será ofertado a partir de fevereiro, com critérios definidos em protocolo municipal
Associação Cultural Casa de Reis e São Sebastião promove Encontro de Folia
Evento celebra a fé, a religiosidade e a cultura popular no Morro da Caixa d’Água, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí
