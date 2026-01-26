Com a medida, o município garante a aplicação do piso nacional e reforça a valorização dos profissionais da saúde - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 14:03

Barra do Piraí - O município de Barra do Piraí tem se destacado pelo compromisso com seus servidores e, para reforçar essa valorização do funcionalismo público, a Prefeitura, por meio do Decreto nº 1007, de 22 de janeiro de 2026, referendou o Piso Mínimo Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias em R$ 3.242,00 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais).

A medida torna obrigatória a aplicação do piso e determina que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos adeque as folhas de pagamento à nova determinação, com efeitos financeiros retroativos a 2 de janeiro de 2026.

A diretora da Atenção Básica, Larissa Ivo, destacou a importância dos agentes para a saúde municipal.

"O reajuste salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, por se tratar de um repasse federal, deve estar equiparado ao reajuste do salário mínimo. Aproveito o momento para registrar, com carinho e reconhecimento, a importância desses profissionais para o SUS. São eles que estão todos os dias nos territórios, perto das famílias, fortalecendo a Atenção Primária com promoção da saúde, prevenção de doenças e ações de vigilância. Nosso respeito e gratidão pelo trabalho que realizam", disse Larissa.

Segundo o agente de endemias e coordenador da Vigilância Ambiental, Allan Ferreira, o reajuste é uma ação muito importante que demonstra compromisso e transparência.

"Essa é uma ação muito importante porque mostra que o valor que vem do Governo Federal está sendo repassado para os agentes, seguindo a legislação federal do SUS, de forma compromissada e transparente, e já no primeiro mês de vigência do novo valor do salário mínimo", disse Allan.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, afirmou que o avanço na saúde é resultado direto da atuação dos servidores.

"É nítido que a saúde do município está avançando, e isso se deve aos nossos servidores. Profissionais comprometidos que buscam sempre melhorar a qualidade de vida da população. O meu muito obrigado a todos os agentes comunitários e de endemias. Vocês merecem esse reconhecimento", destacou Cristiano.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou o compromisso da Prefeitura com o funcionalismo público.

"Sempre reafirmo que nossa gestão tem um compromisso sério e inabalável com os servidores. Esse reajuste é um direito deles, profissionais que seguirão fazendo um trabalho de excelência", finalizou a prefeita.