Encontro teve o objetivo de correlacionar os serviços e efetivar um trabalho integrado entre os setores responsáveisFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 17:29

Barra do Piraí - Barra do Piraí deu mais um passo importante no cuidado com as pessoas no Transtorno do Espectro Autista. Na manhã desta quarta-feira (28), a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, recebeu em seu gabinete a superintendente estadual de Cuidado das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Michelle Gitahy, para tratar sobre os fluxos de entrada, saída e acompanhamento dos usuários nos aparelhos vinculados à prefeitura.

O encontro contou, também, com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, da secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, e de representantes das unidades especiais de acompanhamento de pessoas no TEA no município.

Na ocasião, Michelle reforçou a importância da integração entre os setores para o fortalecimento de um fluxo de trabalho eficaz no acompanhamento dos usuários.

“O diálogo entre as secretarias e setores do poder público é essencial para enxergar a pessoa com TEA de forma integrada ao longo de toda a vida, seja criança, adolescente ou adulta. Através disso, estaremos fortalecendo a construção de um fluxo único, integrado e totalmente eficiente. Dentro de uma análise situacional, é nítido que Barra do Piraí terá ainda mais destaque nesse cuidado e acolhimento”, disse a superintendente.

As conversas seguiram de maneira participativa para correlacionar os serviços e efetivar um trabalho integrado entre os setores. Após a reunião, os representantes do estado e da administração municipal se dirigiram às unidades de atendimento do município para ajustar e entender os fluxogramas internos: Centro TEA, APAE, CAPSi e Pestalozzi.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, ressaltou que Barra do Piraí tem se tornado uma referência municipal e regional no atendimento ao TEA. Para ele, a qualidade dos serviços será ainda maior com o apoio do estado.

“No início de nossa gestão, herdamos sérios problemas quanto ao atendimento às pessoas com TEA, e as mães estavam mais do que corretas em nos cobrar. Felizmente, principalmente após a inauguração do novo Centro TEA, passamos a ser uma referência dentro do município e da região, sendo amplamente reconhecidos e elogiados em reuniões regionais. Esse serviço tende a melhorar ainda mais a partir de agora, com a integração dos fluxos de trabalho e a parceria com a Superintendência Estadual de Cuidado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Tenho certeza de que esse avanço trará ainda mais qualidade, acolhimento e eficiência ao atendimento prestado”, declarou Cristiano.

A prefeita Katia Miki reafirmou o compromisso do poder público com as mães e pais atípicos do município.

“Temos um grande compromisso com as mães e pais atípicos do município. Por isso, sempre iremos buscar ampliar nossos serviços, a integração entre as políticas públicas e os campos de atuação. Contem conosco. Estamos e continuaremos trabalhando para garantir mais acolhimento, cuidado e dignidade às pessoas com TEA e suas famílias”, finalizou Katia.