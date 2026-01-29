Encontro teve o objetivo de correlacionar os serviços e efetivar um trabalho integrado entre os setores responsáveisFoto: Divulgação
Katia Miki recebe superintendente estadual Michelle Gitahy para tratar sobre novos fluxos de atendimento ao TEA
Encontro teve o objetivo de correlacionar os serviços e efetivar um trabalho integrado entre os setores responsáveis pelos acompanhamentos de pessoas no TEA
Ação de educação ambiental leva conscientização à Praça Nilo Peçanha, em Barra do Piraí
Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade orientou a população sobre descarte correto de resíduos e promoveu distribuição de mudas
Prefeitura de Barra do Piraí finaliza licitação do transporte público
Entre os destaques da nova licitação estão a ampliação da transparência, o fortalecimento da fiscalização, a modernização dos serviços e a garantia de mais qualidade
Inea interdita granjas irregulares em Barra do Piraí e aplica multas que podem ultrapassar R$ 2 milhões
Operação identificou funcionamento sem licença ambiental, poluição, riscos à saúde pública e maus-tratos aos animais
Casa da Mulher de Barra do Piraí abre inscrições para Oficina de Customização de Abadás
Atividade gratuita é voltada para meninas e mulheres a partir de 15 anos e acontece em diferentes datas e horários
Prefeitura de Barra do Piraí oficializa reajuste salarial para agentes comunitários e agentes de endemias
Com a medida, o município garante a aplicação do piso nacional e reforça a valorização dos profissionais da saúde
