O cadastro é obrigatório para ambulantes, empreendedores, artesãos e demais interessados em comercializar produtos e serviços durante os dias de festa - Foto: Secom

O cadastro é obrigatório para ambulantes, empreendedores, artesãos e demais interessados em comercializar produtos e serviços durante os dias de festaFoto: Secom

Publicado 29/01/2026 17:32

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí abriu o chamamento público para autorização de uso do solo destinado a quem deseja atuar durante o Barra Folia 2026. O cadastro é obrigatório para ambulantes, empreendedores, artesãos e demais interessados em comercializar produtos e serviços durante os dias de festa. A medida tem como objetivo organizar o ordenamento urbano, garantir mais segurança, planejamento e transparência, além de assegurar igualdade de oportunidades para quem trabalha no Carnaval.

As solicitações devem ser feitas até o dia 04 de fevereiro de 2026. Após essa data, não serão aceitos novos pedidos, considerando a necessidade de organização prévia dos espaços e da logística do evento. Para solicitar a autorização, o interessado deve comparecer ao Setor de Protocolo da Prefeitura de Barra do Piraí, das 10h às 16h, levando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, além de informar o que será comercializado.

A autorização será concedida de acordo com critérios técnicos, a disponibilidade de espaço e as normas estabelecidas pelo município, garantindo que todos os trabalhadores tenham as mesmas condições de participação.

Para o secretário municipal de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Tadeu Oliveira, o chamamento é essencial para garantir um Carnaval organizado e seguro, tanto para quem trabalha quanto para quem participa da festa.

“Esse processo permite que a cidade se organize com antecedência, dando oportunidade para que o ambulante atue de forma regular e com segurança, e para que o público possa curtir o Carnaval com tranquilidade. É uma medida que protege quem vende e quem vem aproveitar a festa”, afirmou Tadeu

O Barra Folia 2026 já tem parte de sua programação definida e com Carnaval descentralizado e atrações espalhadas por todo o município. A festa começa com o Pré-Carnaval, a partir do dia 09 de fevereiro, e segue com a programação oficial entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Os eventos acontecem na Praça Pedro Cunha (Largo da Feira), além de bairros como Carvão, Santo Antônio e Parque Santana e Vale do Ipiranga e nos distritos de Ipiabas, Califórnia, Vargem Alegre, Dorândia, Turvo e Ipiranga, com blocos, bailinhos infantis, DJs e shows regionais.

Serão mais de 20 blocos, shows regionais e atividades culturais. A Prefeitura também informou que, nos próximos dias, será divulgada a programação com os shows nacionais que irão completar o Barra Folia 2026.