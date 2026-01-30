A prefeita dirigiu palavras aos milhares de servidores presentes no Royal Sport Club para relembrar as lutas do ano de 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 15:05

Barra do Piraí - Orgulhosa do trabalho realizado em 2025 e certa do sucesso e desenvolvimento da Barra do Piraí do futuro, a prefeita Katia Miki realizou, na noite de quinta-feira (29), uma prestação de contas junto aos servidores do município, efetivos ou comissionados. Com a presença do articulador político Fabrício Moser, o evento teve o intuito de incentivar e reconhecer o compromisso e a dedicação do funcionalismo público no último ano.

Iniciando sua fala, a prefeita dirigiu palavras aos milhares de servidores presentes no Royal Sport Club para relembrar as lutas do ano de 2025 e projetar as conquistas dos próximos anos.

“O ano de 2025 foi marcado por muitos desafios. Foi um período de colocar a casa em ordem, de transformar um cenário difícil em uma base sólida e próspera. Ao longo de todo o ano, trabalhamos intensamente nesse processo: organizamos, planejamos e fizemos tudo o que era necessário para chegar a este momento. Reunimos vocês aqui para compartilhar um pouco do que vivemos e, principalmente, para apresentar o que já estamos fazendo e o que ainda vamos realizar em 2026, 2027 e 2028, transformando a realidade de Barra do Piraí e a vida das quase 100 mil pessoas que vivem em nossa cidade”, disse Katia.

Segundo o próprio MPRJ, uma “bomba fiscal” foi deixada para a gestão Katia Miki. Frente a isso, a prefeita ressaltou os problemas encontrados no Fundo de Previdência do Município e o status negativo em que o poder público barrense se encontrava junto ao CAUC, ou seja, em relação às suas obrigações fiscais e legais.

“Encontramos uma verdadeira bomba fiscal deixada pela última gestão. O fundo de previdência deixou de receber mais de 40 milhões de reais, e herdamos uma cidade profundamente endividada. Para se ter uma ideia, o ‘CPF’ de Barra do Piraí estava negativado, como acontece com qualquer cidadão no SPC ou Serasa, e nós conseguimos regularizar essa situação, o chamado CAUC”, disse Katia, completando que “em 2025, com responsabilidade e muito trabalho, o município passou a ter uma saúde financeira melhor. Juntos, reduzimos 31% dos gastos públicos, nomeando apenas 35% dos cargos”.

O cumprimento da gestão Katia Miki com os compromissos legais representa também a garantia do bem-estar e da qualidade de vida da população, uma vez que, caso houvesse algum débito junto ao CAUC, a prefeitura não poderia receber emendas, recursos, convênios ou investimentos. Graças a isso, em 2025 Barra do Piraí bateu o recorde em seus 136 anos de história na captação de emendas parlamentares. Ao todo, foram mais de R$ 41 milhões investidos no município por meio de parcerias estaduais e federais.

A prefeita segue destacando avanços significativos no município. “Hoje, Barra do Piraí está 100% regularizada e apta a receber recursos, sejam emendas ou investimentos. Os royalties passaram a ser aplicados corretamente, especialmente na educação, com destino certo para as escolas. Batemos recordes econômicos em toda a série histórica, com a abertura de mais de 1.600 empresas somente em 2025. Saímos de um saldo negativo de empregos em 2024 para mais de 800 novas vagas em 2025. Isso significou mais renda, dignidade e desenvolvimento para centenas de famílias e para toda a cidade.”

Dentre outros pontos de destaque ao longo de 2025 estão a inauguração do Centro de Aprendizado da Criança Autista (Centro TEA), um marco no cuidado e na inclusão, fruto de um trabalho coletivo; a ampliação e o fortalecimento da Saúde da Mulher, com mais de 1.300 procedimentos e 1.500 consultas apenas no primeiro semestre do último ano; bem como o avanço na construção de quatro novas UBSs, do Hospital do Olho e do Centro Municipal de Imagens. O cuidado se estendeu também ao bem-estar animal, com um recorde histórico de mais de 1.400 castrações.

Na área de Assistência Social, foi implantado o projeto da Melhor Idade, uma iniciativa que hoje atende mais de mil idosos, com grupos de convivência, atividades físicas, passeios e acesso à saúde, resgatando o orgulho e a dignidade da população.

Na educação, foram entregues os melhores kits escolares da história, iniciadas as reformas das escolas e assegurado um transporte escolar seguro e de qualidade, ao mesmo tempo em que a cidade foi reorganizada com avanços na limpeza urbana.

A prefeitura levou desenvolvimento aos distritos, com a chegada do asfalto e a implantação de uma base do SAMU na Califórnia após décadas de espera, além da criação de uma nova rota turística em Piabas e da ampliação dos investimentos em turismo a partir de 2026.

Também foi resgatada a autoestima de Barra do Piraí com o retorno da Exposição Agropecuária, que voltou em 2025 como a maior da região e seguirá ainda mais forte em 2026, impulsionando a economia e o turismo.

O que vem por aí na Barra do Futuro

Entre os grandes avanços previstos para 2026 está a aplicação das emendas parlamentares captadas em 2025, especialmente em pacotes de obras que irão transformar a vida de milhares de pessoas. Essas intervenções abrangem diversos setores do município.

Entre os destaques estão a reforma da Praça do Avião, em Ipiabas, com nova área de convivência, arborização, parque sensorial e requalificação completa; a reforma do Parque Infantil de Ipiabas, garantindo mais segurança, conforto e valorização da área central; e a reforma da Praça Principal do Belvedere, no Centro, com um novo projeto urbanístico.

Também estão previstas a reforma de todas as quadras esportivas do município, obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas, importantes construções na área da saúde, além da reforma das escolas por meio do programa “Minha Escola + Bonita”.

Completam esse pacote a construção do Centro Esportivo da Califórnia, reformas e construções de equipamentos de Assistência Social, muros de contenção, a implantação de galerias no bairro Santo Antônio e a construção da escola e da creche do Vale do Ipiranga, entre muitas outras ações que seguem promovendo desenvolvimento, qualidade de vida e mais dignidade para a população. Além dessas, diversas outras melhorias chegarão ao município em 2026.

“Neste ano também iniciaremos diversas obras junto à Cedae para universalizar o abastecimento de água no município e colocar um fim definitivo a esse problema crônico que há décadas aflige a população barrense. Estamos fazendo história e cada servidor presente neste evento faz parte disso”, disse Katia.

A prefeita finalizou enaltecendo a atuação de cada servidor na construção de uma “Barra do Futuro”.

“Em 2026 colheremos frutos de tudo aquilo que plantamos em 2025, e contamos com a paixão e determinação de cada servidor. Sei do compromisso que todos vocês têm por Barra do Piraí e isso me motiva mais e mais a cada dia. Juntos, com garra, determinação e amor pelo nosso lar, construiremos a Barra do futuro que cada barrense tem orgulho de viver. Estamos e seguiremos juntos até o fim. Obrigada, servidores barrenses. Essas conquistas são reflexo do trabalho de vocês”, finalizou Katia Miki.