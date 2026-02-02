Renovação do termo garante atendimento a 60 usuários e fortalece a rede de inclusão - Foto: Secom

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, formalizou a assinatura do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2023 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do Piraí (APAE/BP). A medida garante a continuidade da parceria entre o município e a instituição, assegurando a manutenção dos serviços socioassistenciais prestados à população.

O termo estabelece a prorrogação da vigência até 3 de dezembro de 2026, fortalecendo a oferta de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias, em consonância com a política de assistência social do município.

Atualmente, o convênio possibilita o atendimento de 60 usuários, garantindo serviços essenciais nas áreas de Serviço Social e Psicologia, promovendo inclusão, cuidado e fortalecimento de vínculos.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, a renovação reafirma o compromisso da gestão com a garantia de direitos.

“A parceria com a APAE é fundamental para assegurar direitos e promover a inclusão social no município. A renovação desse termo reforça nosso compromisso com a continuidade dos serviços e com o fortalecimento da rede socioassistencial de Barra do Piraí,” disse Marina.

A coordenadora da equipe técnica da APAE, Daiana Augusta, destacou a importância do convênio para a instituição e para os usuários atendidos.

“Esse convênio é de grande importância, pois possibilita o atendimento de 60 usuários e garante a oferta de serviços essenciais nas áreas de Serviço Social e Psicologia. A renovação assegura a continuidade do nosso trabalho, fortalecendo a inclusão e fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência e de suas famílias.”