Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevenção - Foto: Divulgação

Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevençãoFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 14:59

Barra do Piraí - Com a chegada do período mais frio do ano, cresce também a circulação de vírus respiratórios, como a Influenza, o que naturalmente aumenta o número de pessoas com sintomas gripais e a procura por atendimento nas unidades de saúde. Em Barra do Piraí, esse cenário já começa a ser percebido, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação segue dentro da normalidade e sem registros de surto.

De acordo com a pasta, os atendimentos aos casos de síndrome gripal seguem os protocolos clínicos estabelecidos, com foco na avaliação dos sintomas apresentados por cada paciente. A orientação é que a população mantenha a calma e adote as medidas básicas de prevenção, comuns para esse período do ano.

“Esse é um comportamento esperado para a época. Com as temperaturas mais amenas, as pessoas tendem a permanecer em ambientes fechados, o que facilita a circulação de vírus respiratórios. Não há motivo para alarde”, explica a diretora geral de Vigilância em Saúde, Carolina Sousa.

Outro ponto que tem gerado dúvidas na população é a realização de testes rápidos para Influenza. A Secretaria esclarece que, neste momento, o Ministério da Saúde não disponibiliza esse tipo de teste na rede pública, e que a conduta médica não depende da testagem, sendo baseada na avaliação clínica e nos protocolos vigentes.

“A gente entende a preocupação da população, mas é importante reforçar que nem todo caso de gripe precisa de teste. O tratamento é definido a partir dos sintomas e da avaliação do profissional de saúde”, destaca o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida.

A Secretaria também reforça a importância da vacinação contra a gripe, que já está disponível em todas as unidades de saúde do município para os grupos prioritários, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Até o momento, mais de 3,5 mil pessoas já foram imunizadas na cidade.

Além disso, para ampliar o acesso, a Prefeitura disponibiliza um ponto de vacinação em horário especial todas as quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha.

Entre as principais medidas de prevenção estão manter a vacinação em dia, higienizar as mãos com frequência, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas com sintomas gripais. O uso de máscara também é recomendado para quem estiver com sintomas.

A orientação é que a população procure uma unidade de saúde apenas em caso de necessidade, especialmente diante de sintomas mais intensos ou persistentes.

“Nosso sistema de saúde está preparado para atender a população. O mais importante é que cada pessoa faça a sua parte, adotando os cuidados básicos e buscando atendimento de forma consciente”, reforça Cristiano Almeida.