Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevençãoFoto: Divulgação
Período de gripe aumenta procura por atendimento, mas cenário segue dentro da normalidade em Barra do Piraí
Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevenção, vacinação e quando buscar atendimento
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Decisão atende pedido da Prefeitura de Barra do Piraí e representa primeiro avanço concreto após meses de cobrança por melhorias na rodovia
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Prefeita de Barra do Piraí reage ao cenário crítico da rodovia, marcado por buracos, acidentes e abandono, com ação judicial e pressão direta ao governo federal
Conselho de Mobilidade Urbana é reativado e inicia elaboração de plano para Barra do Piraí
Primeira reunião definiu diretoria, calendário e apresentou diretrizes para contratação do Plano de Mobilidade Urbana
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí instala ponto de vacinação contra a gripe na Praça Nilo Peçanha
Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmente, sempre das 17h às 20h, para ampliar o acesso do público prioritário à vacinação
Conselho de Mobilidade Urbana realiza primeira reunião no dia 7 de abril em Barra do Piraí
Encontro no auditório da Unimed vai definir diretoria, calendário e os primeiros passos do Plano de Mobilidade do município
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