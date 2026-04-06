Índice coloca Barra do Piraí entre os destaques do interior e reforça retomada do turismo no município durante a Semana Santa - Foto: Divulgação

Índice coloca Barra do Piraí entre os destaques do interior e reforça retomada do turismo no município durante a Semana SantaFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 14:53

Barra do Piraí - Barra do Piraí começou o feriado da Semana Santa com um cenário positivo para o turismo e registrou 84,10% de ocupação hoteleira, segundo levantamento da ABIH-RJ e do HotéisRIO. O número coloca o município entre os destaques do interior do Rio de Janeiro, que tem a média geral de 81,81%.

O bom desempenho reflete diretamente no comércio local, especialmente em distritos turísticos como Ipiabas.

“Já começamos a sentir o impacto antes mesmo do feriado. As pousadas estão cheias e o nosso restaurante já teve um aumento significativo no movimento. Cerca de 90% do nosso público é de turistas, e a expectativa é de casa cheia durante toda a Páscoa”, afirmou o empresário Paulo Marins, proprietário de restaurante.

Segundo ele, a procura já se reflete nas reservas para o fim de semana, incluindo o domingo de Páscoa, quando o estabelecimento preparou um cardápio especial com pratos tradicionais como bacalhau, além de opções como lagosta e badejo.

Além de fortalecer a rede hoteleira, a alta ocupação mostra o impacto positivo do turismo em toda a economia.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, esse resultado está diretamente ligado à integração entre o poder público e a iniciativa privada.

“A ótima taxa de ocupação se dá pela interligação entre o órgão público e o setor privado, que vêm trabalhando o turismo de forma moderna e sustentável. Isso fortalece não só a hotelaria, mas toda a economia local”, destacou o coordenador estadual da ABIH-RJ, Alexandre Moraes.

Na avaliação da Prefeitura de Barra do Piraí, os números reforçam o momento de retomada e fortalecimento do turismo no município.

“O turismo é uma das nossas prioridades. Temos investido na valorização dos nossos distritos, na organização da cidade e no apoio aos empreendedores locais. Ver Barra do Piraí novamente em destaque mostra que estamos no caminho certo”, destacou a prefeita Katia Miki.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, também ressaltou o impacto direto desse crescimento.

“Quando a cidade recebe mais visitantes, toda a cadeia produtiva ganha como hotéis, restaurantes, comércio e serviços. Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo de promoção e fortalecimento do nosso turismo.”

A expectativa é de que o movimento siga intenso até o fim do feriado.