Programação segue nesta quinta-feira (2), com caminhada e serviços gratuitos - Foto: Paulo Césa Junior/Secom

Programação segue nesta quinta-feira (2), com caminhada e serviços gratuitosFoto: Paulo Césa Junior/Secom

Publicado 01/04/2026 15:44

Barra do Piraí - Quem entrou na Igreja São Benedito, no Centro de Barra do Piraí, na manhã desta quarta-feira (1º), encontrou os bancos enfeitados com faixas e cataventos azuis. A decoração marcou o início do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo no município.

A missa de abertura reuniu famílias, profissionais e representantes do poder público em um momento de fé e reflexão. Durante a celebração, o padre Carlos Alberto Junior utilizou o evangelho do dia para abordar os desafios enfrentados por familiares e por quem atua com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de destacar a invisibilidade que ainda cerca o tema. “Que este mês nos ajude a enxergar com mais sensibilidade as lutas de tantas famílias e profissionais. O autismo ainda enfrenta muita invisibilidade, e precisamos falar sobre isso com mais amor, respeito e fé”, afirmou o padre durante a homilia.

A assistente social Gisele Duque participou da Oração das Preces e, ao final, entregou velas aromatizadas como lembrança aos presentes, simbolizando acolhimento. “Esse momento é de acolhimento. A vela representa cuidado, empatia e luz para as famílias que vivem essa realidade todos os dias”, destacou Gisele.

Para o assistente social e facilitador de teatro Deivisson Catete Gomes, a celebração já se tornou uma tradição dentro da programação. “Essa missa já virou uma tradição dentro do Abril Azul. É um momento importante para dar visibilidade à causa e fortalecer a rede de apoio às famílias”, disse o profissional.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, ressaltou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura no atendimento às pessoas com TEA e o compromisso de ampliar os serviços. “Nosso compromisso é oferecer suporte e estar ao lado das famílias em todas as etapas. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais os atendimentos”, afirmou Cristiano Almeida.

A prefeita Katia Miki reforçou a importância da iniciativa e convidou a população para participar das próximas ações. “O Abril Azul é um convite à empatia e à conscientização. Convido toda a população para participar das atividades e reforçar, junto com a gente, a importância da inclusão e do respeito”, destacou a prefeita de Barra do Piraí.

A programação continua nesta quinta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com a Caminhada do TEA e uma manhã de serviços gratuitos na Praça Nilo Peçanha, das 9h às 12h. A ação vai oferecer atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social e orientação jurídica, além de atividades informativas e de acolhimento.