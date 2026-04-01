Programação segue nesta quinta-feira (2), com caminhada e serviços gratuitosFoto: Paulo Césa Junior/Secom
Abril Azul começa com celebração de missa em Barra do Piraí
Abertura reuniu famílias e profissionais; programação segue nesta quinta-feira (2), com caminhada e serviços gratuitos
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Barra do Piraí recebe Exposição Regional do Mangalarga Marchador com entrada gratuita
Evento acontece de 2 a 4 de abril e reúne criadores, competições e programação aberta ao público no Parque de Exposições
Katia Miki inaugura primeira UBS Pet da história de Barra do Piraí
Conquista histórica fortalece a causa animal e marca novo momento no município
Barra do Piraí inaugura primeira Unidade Básica de Saúde Animal do município
Espaço público será dedicado ao atendimento de cães e gatos e marca avanço na política de bem-estar animal
2ª Corrida da Integração de Barra do Piraí reúne mais de 750 corredores
Evento promovido em parceria entre Polícia Militar, Prefeitura e iniciativa privada incentiva o esporte e fortalece a integração com a população
Dia D de Vacinação é sucesso em Barra do Piraí e mais de 1400 pessoas se imunizam contra influenza
Resultados expressivos marcam mobilização da saúde no município, com ampliação do acesso e proteção aos grupos prioritários
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