Conquista histórica fortalece a causa animal e marca novo momento no município - Foto: Secom

Conquista histórica fortalece a causa animal e marca novo momento no municípioFoto: Secom

Publicado 01/04/2026 14:18

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí realizou, na manhã desta terça-feira (31), uma entrega histórica para a causa animal no município: a primeira Unidade Básica de Saúde Animal, além da nova sede da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal. A iniciativa consolida um novo momento no olhar do poder público para a causa animal, pautado pela seriedade e pelo profissionalismo, mas também pelo amor, pela empatia, pelo carinho e, sobretudo, pelo respeito à vida dos nossos animais.

A UBS Pet recebe o nome de Lúcio Mansur Elias, por meio de lei de autoria do vereador Pedrinho ADL, como forma de reconhecer e eternizar a trajetória de um barrense que deixou um legado profundo em Barra do Piraí, sendo pioneiro na luta pelos direitos dos animais.

O novo equipamento conta, em sua estrutura interna, com sala de cirurgia, sala de acolhimento, gabinete, banheiros, sala de soroterapia, administração e consultórios, garantindo um atendimento completo e humanizado.

A secretária municipal do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, destacou a importância da entrega e relembrou o início dos atendimentos no município.

“Desde outubro de 2025 sentimos a alegria de ter iniciado os atendimentos na sala de acolhimento da Secretaria do Bem-Estar Animal e, como todo início tem suas dificuldades, nós tivemos as nossas. Mas posso assegurar que, diante da dor dos animais que chegaram até aqui, essas dificuldades foram vencidas pela enorme vontade de cada integrante da nossa equipe, da nossa prefeita e do nosso vice-prefeito, sempre comprometidos com o objetivo principal do trabalho, que é salvar vidas”, disse.

Emocionada, Luciene ainda completou celebrando a inauguração e ressaltando que o trabalho não para com essa conquista.

“Enquanto os atendimentos aconteciam e as demandas cresciam, foi sendo planejada a criação de uma unidade básica de saúde animal. E hoje, dia 31 de março de 2026, essa alegria iniciada em outubro de 2025 se intensifica com a oficialização da Secretaria do Bem-Estar Animal, da Unidade Básica de Saúde Animal Lúcio Mansur Elias e da Sala de Acolhimento Mel Palma. É uma celebração por tudo o que já foi realizado, somada a essa tão desejada inauguração. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas o trabalho é constante e não pode parar. E, como sempre digo, nada resiste ao trabalho”, completou Luciene Maria.

A unidade está totalmente certificada e aprovada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, assegurando um atendimento responsável, ético e dentro dos mais rigorosos padrões técnicos, oferecendo segurança tanto para os animais quanto para seus responsáveis.

Representando os protetores e protetoras de Barra do Piraí, Cláudia Gomes se emocionou ao relembrar a trajetória de luta pela causa animal no município e agradeceu à atual gestão pela concretização de avanços históricos. “Quero agradecer muito à Prefeitura por esse trabalho. Lembro quando éramos eu e Mel Palma lutando incansavelmente pelos direitos dos animais, sem a estrutura que temos hoje. Nas gestões passadas, não tínhamos esse apoio. Para nós, é uma grande alegria ver essa conquista se tornando realidade”, destacou.

Autor da lei que concede o nome à unidade, o vereador Pedrinho ADL relembrou a trajetória até a conquista e destacou o significado do espaço.

“Este espaço também carrega memória e leva o nome de Lúcio Mansur Elias, um homem que amava os animais. Entendemos que as pessoas partem, mas seus legados permanecem, e que reconhecimento e gratidão são valores essenciais na vida pública. Agradeço aos vereadores que votaram comigo, ao secretário Cristiano Almeida, às funcionárias dedicadas, à Luciene e à Márcia, verdadeiras guerreiras dessa causa, a todos os servidores da secretaria, ao deputado Marcelo Queiroz e sua equipe, e à prefeita Katia Miki, uma mulher aguerrida, com um olhar sensível que tornou possível a implantação da UBS Animal, além de todos que acreditaram nesse projeto”, declarou.

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal, o vereador Macrei Júnior, enalteceu o trabalho desempenhado pela Prefeitura e reforçou o compromisso com a causa.

“Estou muito feliz com essa entrega e pelo grande trabalho da Luciene. Agradeço e parabenizo a prefeita pela escolha dela para liderar essa pasta, uma decisão que demonstra sensibilidade e amor à causa animal. Parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em Barra do Piraí. Vocês são a voz daqueles que não podem falar”, enfatizou.

Os números mostram que o trabalho da pasta já vem fazendo a diferença. Já foram realizados 1.219 atendimentos veterinários, sendo 789 em 2025 e 430 em 2026. Na área de castração, foram 1.742 procedimentos em 2025 e mais 634 em 2026, além de 32 cirurgias realizadas de forma gratuita em clínicas voluntárias e 63 exames entre hemogramas e bioquímicos.

Autor de diversas emendas voltadas à causa animal em Barra do Piraí, o deputado federal Marcelo Queiroz também esteve presente na inauguração e destacou a importância das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

“O desenvolvimento de uma nação deve caminhar junto com as políticas públicas que realizamos em prol dos nossos animais. Não existe país desenvolvido que negligencie essa causa. Precisamos avançar em políticas para os animais, mas também para a cultura, economia, esporte e outras áreas que fortalecem a gestão pública. Tenho muito carinho por Barra do Piraí, pela prefeita Katia, pela Luciene, essa guerreira, e por toda a equipe. Seguiremos trabalhando para trazer mais melhorias ao município, especialmente para essa causa tão nobre”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, celebrou a entrega e destacou o compromisso assumido com a causa animal desde o período de campanha.

“Estou muito feliz em viver esse momento. Lá atrás, ainda na campanha, assumimos o compromisso de cuidar da causa animal em Barra do Piraí, e desde o início do mandato trabalhamos para transformar isso em uma política pública sólida e permanente. Buscamos construir uma atuação humanizada, com responsabilidade e amor, escolhendo uma equipe preparada e comprometida com essa missão. Também adotamos uma política de tolerância zero contra maus-tratos, com apoio das forças de segurança. Seguiremos avançando, ampliando ações e garantindo mais dignidade e cuidado para os animais do nosso município”, afirmou.

Encerrando a inauguração, a prefeita também destacou o avanço estrutural da unidade, especialmente na área cirúrgica.

“A nossa sala de cirurgia já está pronta, totalmente equipada com aparelhos profissionais e qualificados, garantindo toda a estrutura necessária para atendimentos seguros e de qualidade. Em breve, iniciaremos a realização dos procedimentos cirúrgicos aqui mesmo na UBS Pet, ampliando significativamente a nossa capacidade de cuidado e oferecendo um serviço ainda mais completo à população”, finalizou Katia Miki.

Também estavam presentes na inauguração o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, os vereadores Luiz Felipe Ludi e João Paulo Novaes, a vereadora Lu Maciel e outras autoridades.