A iniciativa marca o lançamento da primeira parte da programação oficial do Abril Azul de 2026 no município - Foto: Divulgação

A iniciativa marca o lançamento da primeira parte da programação oficial do Abril Azul de 2026 no municípioFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 14:52

Barra do Piraí - O Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ganha destaque em Barra do Piraí com uma programação especial promovida pela Prefeitura Municipal, em parceria com a APAE, Associação Pestalozzi, Centro TEA, Casa de Brincar, ADAF e o grupo Apoio TEA BP. A iniciativa marca o lançamento da primeira parte da programação oficial do Abril Azul de 2026 no município, reforçando o compromisso com a inclusão, o acolhimento e o suporte às famílias barrenses.

A abertura da programação acontece no dia 1º de abril, com uma missa em intenção às pessoas com TEA e seus familiares, às 11h, na Igreja São Benedito, representando um momento de fé, união, acolhimento e respeito entre as famílias e os munícipes.

Já no dia 2 de abril, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, será realizada a tradicional Caminhada do TEA. A concentração será às 9h, na Praça Nilo Peçanha, reunindo moradores, famílias e apoiadores da causa em um ato coletivo por mais respeito e inclusão.

Ao retornar à praça, das 9h às 12h, a população poderá contar com um mutirão de serviços gratuitos voltados especialmente às pessoas com TEA e seus familiares.

Serão oferecidas atividades lúdicas e apresentação de tecnologia assistiva por meio da Secretaria de Educação, além de orientações sobre benefícios sociais e emissão da carteira CIPTEA pela Assistência Social. O Centro TEA também estará presente com a exposição de suas atividades, como judô, natação e demais atendimentos realizados no município.

Na área da saúde, serão disponibilizados serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, pesagem do Bolsa Família, vacinação com a presença do Zé Gotinha, orientações sobre dengue e distribuição de hipoclorito. O atendimento odontológico contará com escovódromo, orientações e distribuição de kits infantis. Haverá ainda ações voltadas à saúde mental, com grupo de capoeira e oficinas, além do agendamento de mamografia e exames preventivos pela equipe de saúde da mulher. A população também terá acesso a orientações jurídicas, suporte para abertura de processos administrativos, esclarecimentos com a perícia médica e atendimento do Conselho Municipal de Saúde e do grupo intersetorial de saúde mental, além das ações de conscientização promovidas pelas instituições parceiras.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou que o cuidado, respeito e acolhimento das pessoas no TEA e suas famílias sempre será uma das prioridades de seu governo, envolvendo setores como Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte e Lazer.

"Desde o primeiro dia de governo deixo claro que o cuidado, apoio, acolhimento e respeito às pessoas no Transtorno do Espectro Autista e suas famílias são uma de nossas maiores prioridades, envolvendo diversos setores do município em prol do fortalecimento de nossas políticas públicas. Quero que todos saibam que seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para garantir mais inclusão e qualidade de vida."

Katia também ressaltou a representatividade do Abril Azul e seu carinho pelas mães atípicas.

"O Abril Azul é mais uma maneira de mostrar a cada mãe atípica que estamos aqui por seus filhos. Entendemos suas lutas e estaremos juntas em cada momento. Admiro muito cada uma de vocês."

Esta é apenas a primeira parte da programação, em breve a Prefeitura irá divulgar novas atividades para o restante do mês de abril.