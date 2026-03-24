Os vencedores foram recebidos no gabinete da prefeita - Foto: Divulgação

Os vencedores foram recebidos no gabinete da prefeitaFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 15:39

Barra do Piraí - O IPTU Premiado foi uma novidade implementada pela Prefeitura de Barra do Piraí em 2026 e já se consolidou como um grande sucesso entre os contribuintes. No último dia 10 de março, data em que o município celebrou seus 136 anos, foi realizado o sorteio da primeira etapa de premiações. Já na tarde desta segunda-feira (23), a prefeita Katia Miki recebeu em seu gabinete os contribuintes vencedores para a entrega simbólica dos prêmios, que, em breve, no dia 27 de abril, serão entregues na prefeitura para retirada.

Na ocasião, a prefeita também prestou contas aos ganhadores, apresentando os projetos futuros do município e explicando como os recursos arrecadados serão aplicados em benefício da população.

Todo o processo tem base legal na Lei Municipal nº 4.220, de 17 de dezembro de 2025, que regulamenta o IPTU Premiado. Conforme previsto em edital, o programa conta com duas rodadas de premiação. A primeira ocorreu no dia 10 de março e contemplou os contribuintes que efetuaram o pagamento em cota única. Na ocasião, foram sorteados uma moto 0 km, uma geladeira frost free, um iPhone 17, uma bicicleta com marchas e um televisor LED 4K.

Como resultado da iniciativa, mais de 10 mil contribuintes optaram pelo pagamento em cota única, número considerado expressivo e acima das expectativas da Secretaria Municipal de Fazenda.

“Foi um excelente resultado. Todo o processo organizacional dessa premiação foi feito com total planejamento e transparência. Tenho certeza de que nosso IPTU Premiado servirá de modelo para muitos municípios”, destacou a secretária municipal de Fazenda, Viviany Taranto.

José Miguel Tobias, morador do bairro Belvedere, foi o premiado com uma geladeira ao participar do IPTU Premiado. Aos 77 anos, ele celebrou a conquista e destacou a importância de estar em dia com os impostos municipais. Muito feliz com o prêmio, José contou que a geladeira veio em um momento ideal. “Eu já estava pensando em comprar uma, chegou na hora certa”, afirmou, emocionado com a surpresa. Durante o relato, ele também incentivou outros barrenses a manterem seus tributos regularizados.

Ludmilla Thaís Silva, de 35 anos, moradora do distrito da Califórnia, foi contemplada com uma TV 4K no sorteio. Ela também compareceu ao gabinete para a entrega simbólica, acompanhada das filhas. Durante o momento, Ludmilla contou que o aparelho ficará no quarto das meninas. “A TV vai ficar no quarto delas, pra elas jogarem videogame”, disse.

As filhas também demonstraram muita alegria. “A gente tá muito feliz porque agora vai poder jogar no nosso quarto”, afirmaram. Animada, Ludmilla destacou que essa foi a primeira vez que ganhou em um sorteio. “Foi o primeiro sorteio que eu ganhei, veio na hora certa, porque eu já estava querendo comprar uma TV pra elas”, contou.

Também participaram do encontro os senhores José Nicodemos, que ganhou a bicicleta, e Arildo Martins, contemplado com a motocicleta. Ambos disseram estar muito felizes com o prêmio e que não esperavam pela grande surpresa.

Mario Lincoln ganhou o iPhone 17 e ressaltou a importância da arrecadação municipal. “Pela conversa que tivemos hoje com a prefeita, pelos projetos futuros, a arrecadação é muito importante, e cada barrense deve fazer sua parte”, afirmou.

A prefeita Katia Miki ressaltou a importância da iniciativa e o papel fundamental dos contribuintes para o desenvolvimento da cidade.

“Esta ação é uma forma de valorizar nossos contribuintes que, com o IPTU em dia, ajudam Barra do Piraí a crescer em todos os aspectos. Todo recurso retorna em forma de obras, manutenção, investimentos na saúde, na educação e em serviços públicos. O sorteio também é uma maneira de agradecer o munícipe por seu compromisso com a cidade”, afirmou.

O segundo sorteio já tem data marcada e será realizado no dia 18 de dezembro. A etapa contemplará todos os contribuintes que estiverem em dia com o IPTU, seja por meio de cota única ou parcelamento.

“Na segunda premiação, daremos a oportunidade para todos participarem. Cada cidadão que contribuiu será um possível vencedor”, completou Katia Miki.