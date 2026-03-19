Encontros com especialistas e participação das barrenses marcam programação do Mês da Mulher - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Encontros com especialistas e participação das barrenses marcam programação do Mês da MulherFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 19/03/2026 14:12

Barra do Piraí - A troca de experiências, o acolhimento e o acesso à informação marcaram a roda de conversa realizada nesta quarta-feira (18), na Casa da Mulher, em Barra do Piraí. A atividade integrou a programação especial do Mês da Mulher, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher, e reuniu profissionais da saúde e moradoras em um momento dedicado ao cuidado integral feminino.

Durante o encontro, temas como ansiedade, insônia, menopausa e qualidade de vida estiveram no centro do debate. A psiquiatra Sabrina Coutinho destacou que a ansiedade ainda é uma das principais queixas entre as mulheres e que, muitas vezes, está diretamente ligada a outros sintomas. “A ansiedade e a depressão são questões muito presentes, e a insônia acaba sendo um reflexo disso, mas também pode estar associada a hábitos que vamos adquirindo ao longo da vida”, explicou. Ela também ressaltou a importância de olhar para a saúde da mulher em todas as fases. “Independentemente da idade, a gente merece estar plena, saudável e feliz”, completou.

A cardiologista Nadjanaira Silva Nascimento reforçou a importância da integração entre os diferentes aspectos da saúde feminina. “Quando as mulheres se reúnem para se fortalecer, essa troca sempre gera crescimento. A saúde psicológica, cardiovascular e ginecológica caminham juntas, e momentos como esse são fundamentais para a prevenção e mudança de hábitos”, afirmou. Sobre a menopausa, a médica destacou a necessidade de ampliar o debate. “É um marco na vida da mulher e precisa ser mais falado, porque impacta diretamente o corpo e a mente”, disse.

A ginecologista Simone Moreira da Cunha também enfatizou o papel da informação no enfrentamento dos sintomas da menopausa. “As mulheres passam grande parte da vida nessa fase, e muitos dos sintomas podem ser tratados. O importante é buscar acompanhamento médico e entender o próprio corpo, para que esse período seja vivido de forma mais leve”, pontuou, destacando ainda a participação ativa das mulheres durante a roda de conversa.

Entre as participantes, o sentimento foi de reconhecimento e aprendizado. A aposentada Eliana de Freitas, de 66 anos, moradora de Santo Cristo, ressaltou a importância de iniciativas como essa. “Achei muito interessante, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. Eu, por exemplo, estou com dificuldade para dormir, e hoje entendi melhor algumas causas. É muito importante ter esses encontros para esclarecer dúvidas e orientar a gente”, contou.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou que a proposta da programação é justamente aproximar as mulheres dos serviços e promover espaços de escuta. “Nosso objetivo é garantir que as mulheres de Barra do Piraí tenham acesso à informação, cuidado e acolhimento. Esses encontros fortalecem vínculos, tiram dúvidas e mostram que nenhuma mulher está sozinha. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais essas ações”, afirmou.

A programação teve início na segunda-feira (16), com uma sala de espera voltada aos cuidados com a saúde da pele, conduzida pela dermatologista Dra. Thaís Coutinho. Nesta quarta-feira (19), as atividades continuaram com uma roda de conversa sobre nutrição e autocuidado, abordando a importância da alimentação para a saúde da mulher em todas as fases da vida.

As ações seguem nesta sexta-feira (20), com a atividade “Mulheres que Falam, Mulheres que Transformam”, que propõe uma roda de conversa em um ambiente inspirado em salão de beleza, valorizando histórias, identidade e autoestima, além de promover o debate sobre racismo, vivências e fortalecimento feminino. O encontro será realizado às 16h, na Secretaria da Mulher, em parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial.