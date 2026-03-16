A programação começa nesta segunda-feira, dia 16 - Foto: Secom

A programação começa nesta segunda-feira, dia 16Foto: Secom

Publicado 16/03/2026 13:33

Barra do Piraí - Como parte das ações do Mês da Mulher, a Secretaria Municipal da Mulher de Barra do Piraí preparou uma programação especial voltada ao cuidado, à informação e ao fortalecimento da saúde feminina. As atividades acontecerão na Casa da Mulher e incluem rodas de conversa com profissionais da saúde, além de orientações e serviços voltados ao bem-estar das barrenses.

A programação começa no dia 16 de março, às 9h, com uma sala de espera sobre cuidados com a saúde da pele, conduzida pela dermatologista Dra. Thaís Coutinho. A proposta é orientar as participantes sobre práticas simples de cuidado e prevenção, contribuindo para a saúde e a autoestima das mulheres.

No dia 18 de março, às 15h, será realizada uma roda de conversa sobre saúde feminina, reunindo especialistas de diferentes áreas para falar sobre cuidados com o corpo, emoções e qualidade de vida. Participarão do encontro a cardiologista Dra. Nadjanaira, a psiquiatra Dra. Sabrina Coutinho e a ginecologista Dra. Simone Cunha. Durante a atividade, também será possível realizar o agendamento de exames preventivos e mamografias.

Encerrando a programação, no dia 19 de março, às 10h, acontece a roda de conversa “Nutrição e Autocuidado”, com a nutricionista Thaís Cerqueira, que vai abordar a importância de uma alimentação prática e equilibrada para a saúde da mulher em todas as fases da vida.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou que as ações foram pensadas para promover informação e acolhimento às mulheres do município.

“Nosso objetivo é criar espaços de diálogo, orientação e cuidado. A Casa da Mulher é um lugar pensado para acolher e fortalecer as mulheres de Barra do Piraí, e essa programação foi organizada com muito carinho para que elas tenham acesso a informações importantes sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida”, afirmou a secretária.

A prefeita Katia Miki também ressaltou a importância de iniciativas que valorizem e apoiem as mulheres do município.

“Cuidar das mulheres é cuidar das famílias e da sociedade como um todo. Essas ações reforçam o nosso compromisso de ampliar políticas públicas voltadas à proteção, ao acolhimento e à promoção da saúde das mulheres barrenses”, destacou a prefeita.

As atividades são gratuitas e abertas ao público. Os encontros serão realizados na Casa da Mulher, localizada na R. Humberto Martuscelo, 66, no Centro de Barra do Piraí.