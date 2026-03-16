A programação começa nesta segunda-feira, dia 16Foto: Secom
Secretaria da Mulher promove programação especial com rodas de conversa e ações de saúde em Barra do Piraí
Atividades na Casa da Mulher durante o mês de março vão abordar cuidados com a saúde, autocuidado e qualidade de vida, além de oferecer agendamento de exames preventivos
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Prefeita Katia Miki participa como palestrante do Fórum Brasil–China Nova Era no Rio de Janeiro
Evento reuniu autoridades, empresários e instituições para debater cooperação entre os dois países; prefeita destacou parcerias internacionais e oportunidades para Barra do Piraí
Barra do Piraí firma parceria com programa estadual de empreendedorismo feminino
Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora Definitiva
Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas registram taxa de ocupação hoteleira de 94% no fim de semana da ExpoRio Turismo Vale do Café
Pesquisa da ABIH-RJ registrou percentuais acima da média em hotéis, hotéis-fazenda e pousadas
Shows de pagode e apresentação de Dilsinho encerram comemorações pelos 136 anos de Barra do Piraí
Programação musical reuniu cerca de 8 mil pessoas na Praça Nilo Peçanha e contou com artistas locais e atração nacional
Barra do Piraí celebra 136 anos com desfile cívico, culto ecumênico e bolo de seis metros
Programação reuniu autoridades, estudantes e moradores em uma manhã de tradição, fé e celebração no Centro da cidade
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