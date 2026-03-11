A comemoração contou com um bolo de seis metros - Foto: Secom

A comemoração contou com um bolo de seis metrosFoto: Secom

Publicado 11/03/2026 14:36

Barra do Piraí - O vendedor Augusto Reis fez questão de sair de casa cedo nesta terça-feira (10), feriado em Barra do Piraí, para acompanhar de perto as comemorações pelos 136 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Ele participou de toda a programação da manhã, desde o momento cívico com o hasteamento das bandeiras até o tradicional desfile, acompanhando também as atividades realizadas na Praça Nilo Peçanha e permanecendo no local até o corte do bolo.

Ao assistir às apresentações, Augusto contou que o momento trouxe lembranças da própria infância.

“Quando eu era criança, sempre desfilava. Ver o desfile hoje me deu uma saudade daquela época. É muito bom ver essa tradição sendo mantida”, disse.

As atividades começaram com o hasteamento das bandeiras, acompanhado da execução do Hino Nacional e do Hino de Barra do Piraí. O momento cívico contou com a participação da prefeita Katia Miki, do presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, e do tenente Silva, representando o 10º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento e pela segurança no município.

Em seguida, a Rua Governador Portela foi tomada pelo público para acompanhar o tradicional desfile cívico, que reuniu escolas das redes pública e privada, bandas independentes, entidades do município, secretarias municipais e representantes das forças de segurança.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da data e da participação da população nas comemorações.

“Barra do Piraí é uma cidade construída por pessoas trabalhadoras e que têm muito orgulho da sua história. Hoje celebramos mais um aniversário com a participação da nossa população, das escolas, das instituições e de todos que ajudam a construir a cidade todos os dias. Tenho muita fé de que vamos continuar avançando e fazendo de Barra do Piraí uma das melhores cidades do estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

O vice-prefeito Cristiano Almeida ressaltou o significado da celebração para os barrenses.

“É um dia de celebração e de orgulho para todos nós. Ver a população reunida, as escolas participando e as instituições presentes mostra o quanto Barra do Piraí valoriza a sua história e suas tradições,” disse Cristiano.

Já o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, destacou a importância de manter viva a tradição do desfile cívico.

“O desfile é uma tradição muito bonita da nossa cidade e ver a participação das escolas, das entidades e das famílias mostra o quanto Barra do Piraí tem orgulho da sua história.”

Entre as apresentações que chamaram a atenção do público esteve a participação do Jardim de Infância Ismael, que desfilou pela primeira vez com uma fanfarra. A iniciativa contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Histórico e Cultural (IDEHC), que colaborou com os instrumentos utilizados pelas crianças.

Segundo o presidente do instituto, Francisco Gonçalves, a parceria faz parte de um trabalho voluntário desenvolvido pela instituição.

“É uma iniciativa de voluntariado que o IDEHC se propõe a fazer. Trabalhamos com projetos ligados ao resgate histórico e também com atividades culturais e sociais. Em conversa com a direção da escola, conseguimos construir essa parceria para que as crianças participassem do desfile com a fanfarra.”

A equipe da escola destacou que o momento representou a realização de um sonho antigo da comunidade escolar.

“São 20 anos esperando por essa fanfarra. Depois de muitas dificuldades, conseguimos montar o grupo com a ajuda de parceiros e com o apoio da comunidade. As crianças estavam muito animadas para esse momento”, disse Rita, diretora do Jardim de Infância Ismael.

Entre o público que acompanhava o desfile estava também a técnica em enfermagem Suellen Vargas, moradora do bairro Oficinas Velhas, que levou a filha Yasmin, de 8 anos, para assistir às apresentações.

“Está tudo muito bonito e bem organizado. Minha filha estava ansiosa pelo desfile e ficou muito feliz de ver tudo acontecendo. A Secretaria de Cultura está de parabéns pela organização”, comentou.

Outra participante das atividades foi Josefa Reis, moradora do bairro Caixa d’Água Velha e integrante do Projeto Melhor Idade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela destacou que participar do grupo de convivência transformou sua rotina.

“Depois que entrei para o grupo da Melhor Idade, minha vida mudou muito. Hoje eu saio mais, faço exercícios, fiz novas amizades. Minha vida melhorou muito. Fiz questão de participar do desfile para mostrar como é bom fazer parte desse projeto e também para desejar feliz aniversário para a nossa cidade, que eu amo.”

Após o desfile, a programação seguiu na Praça Nilo Peçanha com um culto ecumênico, reunindo representantes de diferentes tradições religiosas em um momento de fé e reflexão. Participaram da celebração o padre Carlos Alberto Junior, o pastor Marcelo Ribas e Mãe Ione Santos, que levaram mensagens de paz, união e bênçãos para o município.

Logo depois, autoridades e moradores se reuniram para cantar o tradicional “Parabéns para você” e acompanhar o corte de um bolo de seis metros, preparado especialmente para a ocasião e doado pela Casa do Arroz.

Entre os moradores que aproveitaram o momento estava a aposentada Sueli Almeida, moradora do bairro Química, que foi uma das primeiras pessoas a receber um pedaço do bolo.

“Eu participei desde cedo, no hasteamento da bandeira, acompanhei o desfile e achei tudo muito bonito. É muito bom ver várias gerações reunidas, alunos, pessoas das secretarias e também das forças de segurança. E o bolo está uma delícia. Foi muito gostoso participar desse momento”, contou.

Encerrando a programação da manhã, a prefeita Katia Miki destacou a alegria de ver a população participando das comemorações.

“Foi uma manhã muito bonita, com a participação da nossa população, das escolas, das instituições e de tantas pessoas que têm orgulho de Barra do Piraí. Quem faz essa cidade crescer é a nossa gente, e é por isso que esse aniversário também é uma homenagem a cada barrense. Todos estão de parabéns.”

As comemorações continuam ao longo do dia com programação musical na Praça Nilo Peçanha. Às 18h, o público poderá acompanhar o show do Pagode do Júnior. Em seguida, às 20h, sobe ao palco o grupo OF Samba. Encerrando a noite de celebrações, às 22h, quem se apresenta é o cantor Dilsinho.