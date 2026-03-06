A comemoração de aniversário será na Praça Nilo Peçanha - Foto: Secom

Publicado 06/03/2026 15:01

Barra do Piraí - A cidade de Barra do Piraí se prepara para celebrar seus 136 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial organizada pela prefeitura para o dia 10 de março. As atividades incluem cerimônias cívicas, inauguração, atividades esportivas, ações culturais e um grande show na Praça Nilo Peçanha.

A programação começa pela manhã com as solenidades cívicas tradicionais, que incluem o hasteamento das bandeiras e o desfile na Rua Governador Portela, no Centro. Em seguida, as comemorações continuam com outras atividades abertas à população.

Um dos momentos mais simbólicos do aniversário da cidade será realizado às 11h30, na Praça Nilo Peçanha, com um culto ecumênico seguido do tradicional “parabéns para você” em homenagem a Barra do Piraí. Na ocasião, também será realizado o corte do bolo comemorativo, reunindo moradores em um momento de celebração coletiva pela história e pelo futuro do município.

A prefeita Katia Miki destacou que a comemoração também será um momento de celebrar a história da cidade ao lado da população.

“Estou muito ansiosa para cantar os parabéns para Barra do Piraí ao lado dos barrenses. Será um momento especial de celebração e união. Aproveito também para agradecer à Casa do Arroz pela doação do bolo e por ser uma empresa parceira da nossa cidade, que gera emprego, renda e contribui para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

No período da tarde, a programação segue com a inauguração da Praça de Esporte e Lazer Antônio Luiz Carraro, localizada ao lado do Viaduto Faria Lima, no sentido da Avenida Oswaldo Cruz. O novo espaço foi planejado para ampliar as opções de lazer, convivência e prática de atividades físicas para a população.

Entre as atividades programadas está a Caminhada e Corrida Movimenta Bêpê, que terá largada às 17h, na Praça Nilo Peçanha. A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis, promover bem-estar e reunir a população em um momento de esporte, energia e superação.

Os participantes receberão kit do atleta com camisa e número de peito, além de medalha de participação ao final da prova. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link que está disponível no Instagram da prefeitura.

A prefeita Katia Miki destacou que a programação foi preparada para valorizar a cidade e reunir os moradores em diferentes momentos ao longo do dia.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para celebrar os 136 anos de Barra do Piraí. Será um dia especial, com atividades que valorizam nossa história, incentivam o esporte, promovem o encontro das famílias e reforçam o orgulho que temos da nossa cidade”, afirmou.

Encerrando a programação festiva, a Praça Nilo Peçanha receberá um grande show do cantor Dilsinho, um dos principais nomes do pagode nacional, reunindo moradores e visitantes em um momento de alegria e confraternização.

O show é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, o Sicomércio, a Fecomércio RJ e o Sesc RJ. O presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Jorge Aiex, destacou a importância da iniciativa para movimentar a cidade e fortalecer o comércio local.

“Essa é mais uma parceria que mostra o quanto é importante trabalharmos juntos para trazer entretenimento de qualidade para a população e também movimentar a cidade e o comércio. É uma alegria poder contribuir com essa comemoração e celebrar junto com os barrenses mais um aniversário de Barra do Piraí”, afirmou.

A segurança durante toda a programação também está sendo planejada pela prefeitura. O comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Alessandro Damazio, explicou que as equipes já estão trabalhando na estruturação das ações que vão garantir tranquilidade ao público.

“Já realizamos reuniões com a comissão organizadora para alinhar questões como fechamento de ruas, orientação do trânsito, organização do comércio e a segurança da população. Nosso objetivo é garantir que todas as atividades aconteçam com tranquilidade e que os moradores possam participar dessa grande festa com segurança”, destacou.

Para facilitar a participação da população nas comemorações, a prefeitura também anunciou a Tarifa Zero no transporte coletivo municipal no dia do aniversário da cidade. No dia 10 de março, os ônibus circularão gratuitamente das 7h até 00h da madrugada, garantindo mais mobilidade para que os barrenses possam se deslocar pela cidade e participar das atividades programadas.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população às celebrações e incentivar que moradores de diferentes bairros participem da festa de aniversário do município.

A prefeita Katia Miki reforçou o convite para que a população participe das comemorações.

“Preparamos essa programação com muito carinho para toda a população. Queremos celebrar essa data tão importante ao lado dos barrenses, valorizando nossa história e reforçando o orgulho que temos da nossa cidade. Estão todos convidados para comemorar os 136 anos de Barra do Piraí conosco”, concluiu.