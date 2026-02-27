O encontro aconteceu no polo do CEDERJ do município - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 15:04

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta-feira (26) mais uma etapa do Programa de Formação Continuada Idealize, iniciativa desenvolvida em parceria com a Fundação Dom André Arcoverde. O encontro aconteceu no polo do CEDERJ, no município.

O programa chegou ao município no final do último ano e tem o objetivo de promover a qualificação dos profissionais vinculados à Secretaria de Educação, por meio de pós-graduação e outras ações formativas, visando à promoção e elaboração de políticas educacionais inovadoras para a melhoria do desempenho dos estudantes da rede municipal.

A secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou a finalidade do projeto e sua importância para a valorização dos profissionais e para os avanços no processo de aprendizagem dos alunos.

“Estamos desenvolvendo, em parceria com o Projeto Idealize e a Fundação Dom André Arcoverde, uma formação continuada para fortalecer a educação no município. O objetivo é investir na qualificação da gestão escolar e dos professores, garantindo que essa formação chegue até os alunos e contribua para a melhoria contínua da aprendizagem. Mais do que indicadores, buscamos qualidade no ensino, valorização dos profissionais e avanços concretos no aprendizado das nossas crianças”, disse Cleide.

Durante o evento, os educadores participaram de uma palestra ministrada pelo professor doutor Herbert Lima, ex-secretário de Educação de Sobral, no Ceará, e atual pesquisador e orientador dos cursos de mestrado e doutorado em Educação na Universidade Federal do Ceará.

A participação do especialista proporcionou um importante momento de troca de experiências e aprofundamento de práticas voltadas à gestão educacional e à aprendizagem. A palestra do professor Herbert focou especialmente no fortalecimento da gestão das escolas e das ações pedagógicas, bem como na valorização e importância do magistério.

Segundo o diretor do Idealize, Tauller Augusto Mattos, é um grande prazer para o programa colaborar com a educação do município de Barra do Piraí.

“É um grande prazer para o Idealize estar presente em Barra do Piraí. O projeto fortalece a educação pública por meio do método Gestão para Resultados da Educação, já aplicado com sucesso em diversas cidades. Ao longo do ano, são realizadas três avaliações em parceria com o CAEd (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), com o objetivo de medir a aprendizagem dos alunos. A partir desses resultados, são elaborados planos de ação e trilhas de aprendizagem personalizadas, garantindo o reforço das habilidades que precisam ser desenvolvidas e promovendo avanços concretos na qualidade do ensino”, declarou Tauller.

O diretor completou sua explanação reforçando o plano de ação das formações e o intuito final do processo. “Além disso, realizamos formações continuadas ao longo de todo o ano para professores e diretores, por meio de uma trilha estruturada que fortalece as práticas pedagógicas e a gestão para a aprendizagem. Os docentes aprimoram estratégias para desenvolver as habilidades com fragilidades, enquanto os diretores fortalecem a liderança pedagógica e o acompanhamento dos resultados. Com ações integradas, o objetivo final é garantir a aprendizagem efetiva das crianças”.

A prefeita Katia Miki enalteceu a atuação da formação continuada na educação municipal e reforçou sua confiança no trabalho de cada profissional do setor.

“A formação continuada é uma das principais estratégias para que possamos garantir avanços concretos e permanentes na qualidade de ensino em nosso município, bem como a valorização profissional e o fortalecimento das políticas educacionais. Tenho certeza de que iremos avançar muito nos próximos anos, pois confio na garra, paixão e comprometimento de cada profissional da Secretaria de Educação. Ao lado da FAA, temos tudo para nos tornarmos referência regional”, finalizou Katia Miki.

Representando a Casa Legislativa de Barra do Piraí, também estiveram presentes no evento a vereadora Lu Maciel e os vereadores Luiz Felipe Ludi, Pedrinho ADL, Jeordane Perino e João Paulo Novaes.