Iniciativa "Turismo na Estrada: De Passagem a Destino" reposiciona distrito no Vale do Café e fortalece economia local

Publicado 23/02/2026 11:09

Barra do Piraí - Barra do Piraí conquistou lugar entre os finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) na categoria Turismo & Identidade Territorial, com o projeto “Turismo na Estrada: De Passagem a Destino”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo. A iniciativa vem reposicionando estrategicamente o distrito de Ipiabas, que deixou de ser apenas rota de passagem para se consolidar como destino turístico relevante no Vale do Café.

O trabalho estruturou políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo, com fortalecimento do calendário de eventos, promoção do destino e integração regional. Como resultado, o distrito passou a registrar aumento no fluxo de visitantes, maior permanência de turistas e crescimento do consumo na rede local de hospedagem, gastronomia, comércio e serviços.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o reconhecimento estadual valida uma estratégia construída de forma colaborativa.

“Esse resultado mostra que, mesmo em um cenário desafiador, é possível transformar realidades com planejamento, parceria e participação da comunidade. Ipiabas hoje é visto como destino, e isso gera renda, oportunidades e desenvolvimento para todo o município”, destacou o secretário.

Em 2025, o calendário turístico local deu um salto expressivo, passando de 8 para 30 eventos ao longo do ano. Levantamentos da ABIH-RJ registraram ocupação hoteleira superior a 80% em todas as sondagens realizadas pela associação ao longo de 2025, chegando a 95% nos períodos de maior movimentação.

Outro marco foi o lançamento do roteiro turístico integrado Ipiabas–Conservatória durante o Salão Nacional do Turismo, em São Paulo, ampliando a visibilidade do território junto a operadoras, agências e imprensa especializada.

Mais do que números, o projeto representa uma mudança de conceito no desenvolvimento turístico do município. Já no primeiro ano, a estratégia baseada na valorização da identidade local apresenta resultados concretos, colocando em evidência o potencial do turismo rural, histórico, de natureza e de aventura em Barra do Piraí.

O secretário de Turismo ressaltou que o reconhecimento é fruto de uma política pública planejada e conectada com a vocação do território.

“Não precisamos copiar modelos de outras cidades ou inventar atrativos artificialmente. Precisamos ser nós mesmos. Descobrindo nossa essência, valorizando e fomentando o que temos de diferencial em nossa cidade, convertendo o nosso orgulho de ser barrense em encantamento para o turista”, afirmou Tadeu.

Mesmo diante do cenário de restrição fiscal do município, o projeto avançou com forte articulação institucional e apoio de parceiros como a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Sebrae, FUNARJ, Sesc RJ e Sicomércio Barra do Piraí.

A realização do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reforça a importância de reconhecer e difundir boas práticas na gestão pública municipal, incentivando cidades de todo o país a investirem em inovação, empreendedorismo e desenvolvimento territorial. É a primeira vez que Barra do Piraí está entre os finalistas do prêmio, o que confirma que o caminho adotado já vem gerando resultados concretos.

“Claro que conquistar o prêmio seria uma grande alegria, mas só de ver Barra do Piraí chegar à final pela primeira vez eu já me sinto muito feliz e orgulhosa. Isso mostra que estamos no rumo certo e nos motiva a seguir trabalhando ainda mais pelo desenvolvimento da nossa cidade”, destacou a prefeita Katia Miki.