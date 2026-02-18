Durante o evento houve uma atuação conjunta da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil, como também, monitoramento em tempo real - Foto: Secom

Publicado 18/02/2026 14:31

Barra do Piraí - O Barra Folia 2026 terminou com um dos melhores balanços de segurança já registrados em Barra do Piraí. Durante todos os dias de evento, o esquema especial montado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, garantiu um Carnaval marcado pela tranquilidade, sem registros de crimes graves.

De acordo com o levantamento das forças de segurança, não houve registros de roubo ou furto de celulares, furto ou roubo de veículos, homicídios ou lesões corporais graves relacionados ao evento. Também não foram registrados óbitos nas estradas durante o período do Carnaval.

Foram contabilizados apenas dois pequenos tumultos, que foram rapidamente controlados. As situações foram consideradas pontuais e sem gravidade.

A operação contou com a atuação integrada da Guarda Municipal, Polícia Militar (10º BPM), Polícia Civil (88ª DP), Segurança Presente, DEMUTRAN, além do apoio da Santa Casa e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que funcionou ininterruptamente durante os dias de folia.

O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damázio, destacou a eficiência do esquema.

“Foi um Carnaval tranquilo e seguro. Tivemos apenas dois incidentes, rapidamente controlados, e nenhuma situação grave. Nosso centro de monitoramento funcionou plenamente, com resposta rápida das equipes. Pequenas brigas são inevitáveis em grandes eventos, mas nada que comprometesse a segurança. A segurança foi nota 10.”

A Guarda Municipal atuou com três viaturas e cerca de 20 agentes distribuídos pelos principais pontos de festa, além do monitoramento em tempo real pelo CIOSP.

A Polícia Militar também teve papel essencial na operação. Segundo o tenente Silva, comandante da 1ª Companhia da PM, foram mobilizados 40 policiais por dia, entre efetivo ordinário e extraordinário, além de nove viaturas em atuação nos pontos estratégicos da cidade.

“O resultado foi extremamente positivo, considerando a importância do evento. Não houve registros de crimes graves ligados ao Carnaval, o que demonstra que o planejamento e a integração deram certo”, afirmou o comandante.

A Polícia Civil, por meio da 88ª DP, também confirmou que não houve qualquer ocorrência registrada relacionada ao Barra Folia 2026.

O delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala, reforçou que o período transcorreu de forma tranquila e dentro da normalidade.

“Graças ao planejamento prévio, à organização do evento e à atuação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e demais órgãos de segurança e fiscalização, não tivemos registro de crimes graves durante o Carnaval. Os foliões puderam aproveitar os dias de festa com segurança, em um ambiente familiar e ordeiro. Esse resultado demonstra que a cooperação entre as forças de segurança pública e o poder público municipal é fundamental para a garantia da paz social”, afirmou o delegado.

O secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Tadeu Oliveira, reforçou que o resultado é fruto do trabalho coletivo.

“Esse sucesso mostra que a integração funciona. Tivemos planejamento, presença constante e resposta rápida. Cada força cumpriu seu papel, e a população pôde aproveitar um Carnaval seguro,” disse.

A prefeita Katia Miki celebrou o resultado, agradeceu às forças de segurança e destacou o papel da população.

“Nosso maior objetivo era garantir que as famílias pudessem aproveitar com tranquilidade. Agradeço a cada profissional que esteve nas ruas garantindo a segurança, e também à população de Barra do Piraí, que colaborou, respeitou as orientações e mostrou que é a possível fazer uma festa bonita, organizada e segura. Foi um Carnaval de família, de alegria e de respeito,” afirmou.