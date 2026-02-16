Evento ofereceu recreação infantil, brinquedos infláveis, concursos de dança e fantasia e banho de espuma - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2026 14:31

Barra do Piraí - Neste domingo (15), foi a vez da criançada tomar conta da Praça Nilo Peçanha, que recebeu o bailinho do Barra Folia. A programação contou com recreação infantil, brinquedos infláveis, concursos de dança e fantasia, música e pintura, além do tradicional banho de espuma, que foi um dos momentos mais aguardados pelas crianças.

Um dos mais empolgados foi Murilo Souza, de 11 anos.

“Eu adoro tomar banho de mangueira na casa da minha avó, mas banho de espuma assim eu nunca tinha participado. Foi muito legal. Eu fiquei ensopado”, contou.

Entre as famílias presentes, Maria Aparecida acompanhava a filha Catarina, o genro Roberto e a neta Valentina, de 3 anos.

“Minha neta aproveitou ao máximo, depois ficou um pouco tímida, mas a gente se divertiu demais. É muito bom ter uma festa aqui na cidade, com toda essa segurança e estrutura”, disse.

A enfermeira Fernanda Nogueira também fez questão de participar com a filha Alice, de 7 anos.

“Eu sempre curti muito o carnaval na juventude. Sempre gostei de folia, e é muito bom poder fazer isso agora junto com minha filha. A gente está se divertindo muito”, afirmou.

No palco, os recreadores animaram a garotada, promovendo festival de dança e concurso de fantasia.

O recreador Tio Grilo destacou a animação do público. “A energia das crianças é contagiante. A gente vê o sorriso delas e fica ainda mais gostoso olhar para baixo e ver os pais e familiares batendo palma, acompanhando a brincadeira junto dos filhos. Isso é muito especial”, afirmou.

A programação de bailinhos conta com atividades não só no centro da cidade, mas também nos distritos e bairros. A prefeita Katia Miki convidou a população a participar.

“Preparamos uma festa linda, com muito carinho, pensando nas famílias e nas crianças. Queremos ver todos curtindo juntos, com alegria e segurança”, declarou a prefeita de Barra do Piraí.