Praça Nilo Peçanha, Largo da Feira, bairros e distritos serão monitorados constantementeFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 12/02/2026 15:18

Barra do Piraí - A partir desta quinta-feira (12), o Carnaval toma conta de Barra do Piraí com o início do Barra Folia 2026. Para garantir que a festa seja marcada apenas pela alegria, a Prefeitura colocou em prática um esquema especial de segurança, com reforço no efetivo, ação integrada entre forças municipais e estaduais e videomonitoramento em tempo real, cobrindo os pontos de folia no Centro, bairros e distritos.

Com o Carnaval batendo à porta, a administração municipal finalizou o plano operacional em parceria com a Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, a Secretaria Municipal de Turismo, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o programa Segurança Presente.

O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damázio, destacou que todo o trabalho foi pensado para ampliar a proteção durante os dias de festa.

“Toda a segurança foi reforçada. Teremos guardas municipais em vários postos, em todos os locais de evento, além dos distritos e alguns bairros que também receberão apoio. Também teremos atuação direta no CIOSP, com monitoramento por câmeras, o que nos permite agir com rapidez em qualquer situação”, afirmou.

Entre as medidas preventivas, estão as restrições ao uso de recipientes de vidro pelos foliões, além da proibição de venda de bebidas em garrafas desse material pelos ambulantes que atuarão nas áreas oficiais da festa.

“Não é uma proibição sem motivo. É uma ação para evitar acidentes, proteger os foliões e garantir um ambiente mais seguro para todos," reforçou o comandante.

Também haverá alterações no trânsito na região central durante os dias de evento. O trecho entre a Praça Nilo Peçanha e a Ponte dos Expedicionários será temporariamente desviado em horários específicos, com saída do Centro pela Rua Aureliano Garcia, conhecida como Rua da Estação, e chegada pela Rua Capitão Mario Novais, na descida do Mercado Municipal. Como rota de apoio, a nova ponte da Rua Governador Portela, próxima à Rodoviária, permanecerá aberta para auxiliar na fluidez do tráfego.

A orientação do DEMUTRAN é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e programem seus deslocamentos com antecedência.

A Guarda Municipal também reforça que os foliões devem redobrar os cuidados com crianças e pertences pessoais, mantendo os pequenos sempre por perto e evitando objetos de valor à mostra. Em qualquer situação de risco ou emergência, a população poderá procurar os agentes distribuídos pelos pontos de festa ou acionar as equipes que estarão em monitoramento pelo CIOSP.

A prefeita Katia Miki destacou que todo o planejamento foi feito para que o Barra Folia seja marcado apenas pela alegria.

“Nosso compromisso é que a população possa aproveitar com tranquilidade. Organizamos um grande esquema de segurança, com integração entre as forças e presença em toda a cidade, para que as famílias curtam sabendo que Barra do Piraí está preparada para cuidar de todos,” disse a prefeita.