Parceria entre JUCERJA e Prefeitura realizou mais de 2.700 atendimentos a empreendedores e microempreendedores - Foto: Divulgação

Parceria entre JUCERJA e Prefeitura realizou mais de 2.700 atendimentos a empreendedores e microempreendedoresFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 12:59

Barra do Piraí - O município de Barra do Piraí tem mais um motivo para celebrar seu desenvolvimento no setor econômico e empresarial: no mês de janeiro de 2026, o Centro de Atendimento ao Empreendedor (CAE) da cidade atendeu mais de 2.700 empreendedores e microempreendedores, batendo recorde desde o lançamento do CAE no município.

O resultado histórico é fruto da abordagem das políticas públicas instituídas pelo poder público de Barra do Piraí desde 2025, fomentando a formalização e o desenvolvimento dos empreendedores e microempreendedores barrenses, como a adesão ao Regin 2.0, que possibilita a abertura de 95% das empresas em até uma hora, o Contrata + Brasil, a implantação da Companhia de Desenvolvimento Econômico, além das parcerias com a AgeRio, o Governo do Estado e outras iniciativas.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí enalteceu a atuação dos funcionários do CAE e destacou que os resultados alcançados demonstram a importância da atenção dada pela Prefeitura aos empreendedores e microempreendedores do município.

“Os resultados demonstram, em primeiro lugar, a relevância de uma gestão municipal que atua em diálogo com as políticas públicas do Estado. Também reforçam o compromisso com os empreendedores e trabalhadores de Barra do Piraí, por meio do desenvolvimento de ações que geram mais oportunidades para os barrenses. Por fim, quero elogiar e parabenizar a equipe comprometida e competente do CAE, que vem realizando um trabalho brilhante.”

O presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), instituição responsável pelo CAE, Sérgio Tavares Romay, destacou o impacto do Centro de Atendimento ao Empreendedor em Barra do Piraí.

“O CAE é mais do que um serviço: é um ponto de apoio para quem sonha em empreender e para quem precisa de orientação para seguir em frente com segurança. Por meio de atendimento gratuito, qualificado e acessível, o CAE fortalece os municípios ao levar informação e suporte direto a quem movimenta a economia local. Em Barra do Piraí, esse impacto é concreto! Somente em 2026, já foram realizados 2.979 atendimentos no município e, desde o início do projeto, o total chega a 11.737 atendimentos. Os números refletem o impacto direto dessa iniciativa na geração de oportunidades, na formalização e no desenvolvimento econômico e social da região”, apontou o presidente.

Paulo Cunha Henriques, superintendente de Controle Interno da JUCERJA, expressou sua felicidade com o sucesso do CAE em Barra do Piraí.

“Fico muito contente em ver que o projeto está dando tão certo e apresentando um crescimento expressivo. É muito importante saber que existe uma política pública que funciona e que gera resultados concretos, algo que percebemos no dia a dia. Isso fica evidente, inclusive, na alegria dos colaboradores ao receber as pessoas, auxiliando-as a resolver questões da sua vida e do seu negócio. Estamos muito felizes com o sucesso do projeto e com a parceria com a nossa querida prefeita Kátia”, disse Paulo.

A prefeita Kátia Miki falou sobre a importância do serviço prestado pelo CAE aos empreendedores e microempreendedores barrenses, reforçando que a união entre a Prefeitura de Barra do Piraí e a JUCERJA seguirá desenvolvendo o setor comercial e empresarial do município.

“Os serviços do CAE fazem um enorme diferencial na vida dos empreendedores e microempreendedores barrenses, contribuindo para que seus negócios prosperem e se desenvolvam de forma regular e sustentável. Essa união entre a Prefeitura de Barra do Piraí e a JUCERJA fortalece o setor comercial e empresarial do município, gerando mais oportunidades e impulsionando a economia local”, finalizou