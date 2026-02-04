Município registra avanço histórico nas EPPs - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 10:55

Barra do Piraí - Barra do Piraí vive um dos momentos mais consistentes de sua história recente no campo do desenvolvimento econômico. Dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) mostram que o município alcançou, em 2025, um índice de crescimento das Empresas de Pequeno Porte (EPPs) de 25,9%, número que supera com folga o desempenho do próprio Estado do Rio, que cresceu 13,7% no mesmo período, segundo balanço oficial da autarquia. Em apenas um ano, o número de EPPs em Barra do Piraí saltou de 263 para 331 empresas ativas, consolidando um avanço praticamente o dobro da média estadual.

Segundo o secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, esse avanço demonstra que os microempreendedores estão evoluindo e estruturando seus negócios.

“Esse dado mostra que os MEIs de Barra do Piraí estão crescendo, se estruturando e profissionalizando seus negócios, tornando-se empresas mais sólidas, que passam a empregar mais e movimentar a economia local”, destacou.

Esse crescimento acompanha o ritmo de abertura de empresas no município. Em 2025, 1.964 novos negócios foram formalizados em Barra do Piraí, o maior número já registrado, representando um crescimento de 37,6% em relação a 2024. O cenário positivo é resultado de uma política municipal voltada à desburocratização e ao apoio ao empreendedor, com a implantação do REGIN 2.0, que reduziu significativamente o tempo de abertura de empresas, além das parcerias com o Sebrae e a Agerio, que ampliaram o acesso ao crédito e à capacitação. O programa Contrata+Barra do Piraí também tem papel estratégico ao conectar empresas locais à mão de obra do município.

Para a prefeita Katia Miki, o foco é criar um ambiente cada vez mais atrativo para quem deseja investir e gerar empregos. “Estamos trabalhando para melhorar as condições do município, atrair empresas e apoiar quem já empreende aqui. Quando a empresa cresce, ela gera trabalho, renda e transforma a vida das pessoas”, afirmou.

Os reflexos desse movimento aparecem de forma clara no mercado de trabalho. Dados do CAGED colocam Barra do Piraí na liderança da geração de empregos da Região Centro-Sul Fluminense, ao lado de Valença, em um ranking que reúne 18 municípios da região. Em 2025, o município registrou saldo positivo de 590 vagas formais, praticamente empatado com Valença, consolidando-se como um dos principais polos de desenvolvimento regional.

A pesquisa também revela o perfil das novas vagas. A maior parte dos postos foi ocupada por mulheres, que somaram 465 admissões líquidas, enquanto os homens registraram 125. O ensino médio completo concentrou o maior número de contratações, seguido pelo ensino médio incompleto e pelo ensino superior completo. Os setores de Serviços e Indústria lideraram a geração de empregos, e até mesmo o comércio apresentou forte recuperação em relação ao ano anterior. Todas as faixas etárias até 64 anos tiveram saldo positivo, com destaque para os jovens entre 18 e 24 anos, que concentraram a maior parte das oportunidades.

De acordo com o secretário Tadeu Oliveira, esse avanço está diretamente ligado ao investimento em qualificação profissional. Ele destaca as parcerias firmadas com o Senac, que trouxeram formações nas áreas de gastronomia e beleza e estética, ampliando o acesso à capacitação em setores que hoje lideram a abertura de novos negócios.

A prefeita Katia Miki também ressaltou o protagonismo feminino nesse novo cenário. Para ela, o crescimento do emprego entre as mulheres representa mais do que números. “É sobre autonomia, dignidade e transformação. As mulheres de Barra do Piraí estão empreendendo, se qualificando e ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho”, afirmou.

Para este ano, a Prefeitura garante que seguirá ampliando as ações de desenvolvimento. O SINE de Barra do Piraí permanece à disposição de empresas e trabalhadores, assim como o Centro de Atendimento ao Empresário (CAE), que oferece suporte a quem deseja abrir, regularizar ou expandir seu negócio.

A prefeita Katia MiKi reforçou a visão de futuro do município: “Barra do Piraí está preparada para crescer de forma sustentável. Nosso compromisso é seguir criando oportunidades e construindo um futuro cada vez melhor para a nossa cidade.”