Oportunidades contemplam comércio, indústria, serviços e áreas técnicasFoto: Secom

Publicado 02/02/2026 13:53

Barra do Piraí - O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí está com novas oportunidades abertas para esta semana. Entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2026, trabalhadores que buscam recolocação no mercado ou o primeiro emprego poderão se candidatar a vagas em diferentes segmentos da economia.

As oportunidades abrangem os setores de comércio, indústria, serviços e áreas técnicas. Estão disponíveis vagas para açougueiro, assistente de estoque, atendente de hortifrúti, auxiliar de borracheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar técnico nas áreas de alarme, câmera e interfone, borracheiro, cozinheira, operador de empilhadeira, padeiro, salgadeira e operador de ETA (Estação de Tratamento de Água), para atuação na indústria.

O atendimento aos candidatos acontece no próprio Sine, no período de 02 a 06 de fevereiro, das 8h30 às 16h30, na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro, ao lado da Prefeitura.

Para participar do processo, é necessário comparecer com RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.