Ação reuniu forças municipais e estaduais e reforçou o planejamento integrado para garantir um Carnaval seguroFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 14:41

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí já deixou claro seu compromisso em garantir a segurança da população durante o Barra Folia 2026. Com isso em mente, na tarde da última segunda-feira (02), a Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, realizou uma reunião com representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e do Programa Segurança Presente, a fim de articular um alinhamento operacional da segurança pública durante o período de Carnaval.

No encontro, foram definidos planos de ação para os eventos, bem como o efetivo atuante em cada localidade. Utilizando um recorte histórico como referência, a reunião também levou em conta ocorrências passadas e suas respectivas soluções, sejam elas oriundas da prevenção ou da contenção de problemas.

O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damázio, comentou acerca da preparação alinhada por meio da reunião.

“Alinhamos as datas, com atenção especial ao período do Carnaval, prevendo o aumento do efetivo de segurança nas vias públicas, nos blocos carnavalescos e nos distritos. Além disso, haverá atuação da Guarda Municipal no CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança, com monitoramento por câmeras”, disse Damázio.

Tadeu Oliveira, secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública e também responsável pela pasta de Turismo, destacou a importância dessa integração entre as forças de segurança pública para a garantia do bem-estar no Barra Folia 2026.

"A integração das forças de segurança, atuando de forma coordenada durante o período de Carnaval, é fundamental para que a festa seja marcada apenas pela alegria e diversão dos barrenses com suas famílias e amigos", declarou Tadeu.

O secretário também reforçou à população que todo o esquema de segurança receberá um aumento de efetivo que irá garantir uma festa segura para todos. "Todas as partes envolvidas programaram um grande reforço no efetivo para os dias de Carnaval, o que será ainda potencializado com essa integração, garantindo uma festa segura para a população."

Além do secretário Tadeu e do comandante Damázio, participaram da reunião o subsecretário municipal de Turismo, Sérgio Nóbrega; o chefe de divisão de Turismo, Vinícius Reis; o diretor de Ordem Pública, Enoch Sacchi de Mello; a capitã Simone Vargas, coordenadora do Segurança Presente de Barra do Piraí; o major Guerreiro e o tenente Silva, do 10º Batalhão de Polícia Militar; e Lívia Fontoura, oficial de polícia da 88ª Delegacia de Polícia Civil.