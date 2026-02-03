Ação reuniu forças municipais e estaduais e reforçou o planejamento integrado para garantir um Carnaval seguroFoto: Divulgação
Forças de Segurança Pública de Barra do Piraí articulam plano operacional para o Carnaval
Ação reuniu forças municipais e estaduais e reforçou o planejamento integrado para garantir um Carnaval seguro à população
Sine de Barra do Piraí oferece vagas em diversas áreas entre 2 e 6 de fevereiro
Oportunidades contemplam comércio, indústria, serviços e áreas técnicas; atendimento acontece no Centro, ao lado da Prefeitura
Prefeitura de Barra do Piraí renova parceria com a APAE e garante continuidade de atendimentos
Renovação do termo garante atendimento a 60 usuários e fortalece a rede de inclusão no município até dezembro de 2026
Katia Miki presta contas junto a servidores barrenses
Encontro incentiva e reconhece o compromisso e a dedicação dos servidores municipais, projetando a Barra do Piraí do futuro
Ambulantes podem se cadastrar para trabalhar durante o Barra Folia 2026
Prefeitura abre chamamento público para autorização de uso do solo e reforça regras para garantir organização, segurança e oportunidade de trabalho durante o Carnaval
Katia Miki recebe superintendente estadual Michelle Gitahy para tratar sobre novos fluxos de atendimento ao TEA
Encontro teve o objetivo de correlacionar os serviços e efetivar um trabalho integrado entre os setores responsáveis pelos acompanhamentos de pessoas no TEA
