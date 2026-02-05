Cerimônia contemplou 24 artistas e marcou um novo momento para a economia criativa do município - Foto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 05/02/2026 14:32

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, realizou, nesta terça-feira (3), a Cerimônia de Assinatura do Edital nº 04/2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), voltado ao segmento de artesanato. O evento aconteceu no Centro Cultural Rosemar Pimentel (Antiga Estação) e reuniu artesãos, agentes culturais e representantes do poder público.

Ao todo, 24 artistas foram contemplados, recebendo R$ 1 mil cada, com liberdade para investir no fortalecimento de seus trabalhos, seja na compra de materiais, seja na melhoria da estrutura para comercialização.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel, o edital representa um marco histórico para o setor.

“A assinatura do primeiro edital voltado exclusivamente para o artesanato de Barra do Piraí coroa a valorização desse setor tão importante. Os contemplados poderão investir esse recurso da forma que acharem mais necessária, seja em material ou em estrutura para venda dos seus produtos,” disse Gabriel.

Ele também destacou a importância do mapeamento cultural realizado pela Secretaria.“A partir desse cadastramento, faremos a convocação para que esses artesãos e artesãs participem dos eventos organizados pela Secretaria de Cultura.”

Para as participantes, o edital representa mais do que apoio financeiro, é que reconhecimento. A presidente da ASBART (Associação de Artesãos de Barra do Piraí), Maria Sheyla Araújo, destacou o impacto para os associados.

“Somos 23 associados e esse projeto é uma forma de reconhecimento. É um incentivo a mais para as nossas artesãs. Aumenta a vontade de produzir e acreditar no nosso trabalho,” afirmou a presidente da ASBART.

Ela também reforçou a importância da união.

“Temos muitos artesãos soltos. A associação está aberta para quem quiser se juntar. Essa união é fundamental.”

A artesã Ariane Ribeiro, que trabalha com pintura em telas, também celebrou a iniciativa.

“Não é só um apoio financeiro, é um reconhecimento. A gente investe tempo, técnica e fortalece a tradição do município. É um incentivo de cultura mesmo.”

Mesmo pensamento da artesã Fabiana, da área de costura criativa. “É uma experiência renovadora. Nunca tivemos algo parecido em Barra do Piraí. Isso incentiva muito os artesãos da cidade.”

Já Marcela, que atua com crochê, destacou a visibilidade.

“Esse projeto vai ajudar na compra de materiais e, principalmente, na visibilidade. Muitas vezes a gente não é visto.”

Para Rosa Maris, artesã que trabalha com cestaria e bolsas, o sentimento é de gratidão. “É uma coisa maravilhosa que fizeram para o artesanato. É uma oportunidade que vai ajudar muitas pessoas.”

A artesã Adriana, que faz bordado livre, reforçou o papel do edital na valorização profissional. “É a primeira vez que vejo algo assim na cidade. Muitas artesãs transformam o hobby em profissão, e essa valorização é fundamental. A cultura faz parte da identidade de Barra do Piraí.”

Encerrando a cerimônia, o secretário Gabriel anunciou a realização de um concurso especial em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado em 19 de março, integrando a programação do mês de aniversário da cidade.

“O concurso vai premiar o produto que mais se relacione com a identidade de Barra do Piraí, valorizando a criatividade e a história do nosso município,” contou Gabriel Barbosa.