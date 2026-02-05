Prefeitura amplia investimentos, entrega e reforma unidades escolares - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Barra do Piraí - O primeiro dia de aula da pequena Manuella Lima foi marcado por emoção, ansiedade e muitos sorrisos. Ao lado da mãe, Estefânia Lima, ela atravessou o portão da escola pela primeira vez para iniciar sua trajetória no Jardim de Infância Professor Murilo Braga, em Barra do Piraí.

Manuella representa milhares de crianças que estão começando uma nova fase.

“É a primeira vez dela na escola. A gente fica ansiosa, com o coração apertado, mas também muito feliz. É um momento único”, contou Estefânia.

O pequeno Ravi Azevedo, de 4 anos, retornou para a vida escolar, vivendo o mesmo misto de emoção e expectativa.

"Eu gosto aqui da escola, mas estou um pouco nervoso", confessou o aluno.

A cena se repete em diversas unidades da rede municipal. Alunos chegando, reencontros, salas organizadas e professores preparados para receber. Um retrato de uma educação que cresce e se fortalece em Barra do Piraí.

De acordo com os dados do Censo Escolar, a rede municipal atende atualmente 7.211 alunos. Desse total, são 2.504 na Educação Infantil, 4.586 no Ensino Fundamental, 121 na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 474 na Educação Especial.

Retorno do 6º ano à rede municipal

Uma das novidades deste ano é a volta gradual das turmas de 6º ano para a responsabilidade do município. Até o ano passado, essa etapa estava sob gestão do Estado.

Em 2026, as escolas Mário Mariottini, Jehovah Santos e CIEP 284 voltaram a ofertar turmas do 6º ano.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cleide Mara dos Santos Rocha, esse é um processo planejado.

“O 6º ano está voltando de forma gradativa para o município. Esse é um passo importante para fortalecer a nossa rede e garantir uma transição mais próxima e acompanhada dos nossos alunos”, explicou a secretária.

Para Cleide, o retorno às aulas é resultado de um trabalho intenso de preparação.

“Estamos muito felizes, preparando todas as escolas, com os professores já alocados em seus lugares. Estamos ansiosos pelo retorno das aulas no município de Barra do Piraí”, afirmou.

Ela destacou ainda que projetos antigos estão saindo do papel.

“Escolas como o Jehovah Santos, o Arlindo Rodrigues e a creche do Vale Ipiranga, que estavam apenas nos projetos, agora estão se tornando realidade para a comunidade escolar.”

Uma das obras mais aguardadas é a nova unidade do Jehovah Santos, em fase final. “Ela tem sido a nossa menina dos olhos. Está muito bonita. Não vemos a hora de ver nossos alunos, professores e equipes aqui, desenvolvendo uma educação de qualidade”, disse Cleide.

O espaço também contará com uma creche. “Ao lado do Jeová Santos, teremos a creche José Duque de Freitas, que vai atender crianças de 2 a 3 anos, atendendo a um pedido antigo das famílias”, completou.

Antes do retorno dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação promoveu a Abertura do Ano Letivo 2026, no Royal Sport Club, reunindo centenas de profissionais da rede.

O encontro contou com a participação do ator Nelson Freitas e foi marcado por momentos de reflexão, motivação e valorização de todos que fazem a educação acontecer, os professores, diretores, coordenadores, merendeiras, auxiliares e equipes técnicas.

A prefeita Katia Miki reforçou o compromisso com a educação.

“Quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos e às suas famílias. A Educação de Barra do Piraí está crescendo muito, com investimento, cuidado e compromisso com o futuro das nossas crianças. Cada estudante representa esperança e transformação”, disse a prefeita.