A assinatura ocorreu no gabinete da prefeita Katia MikiFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 10/02/2026 14:54

Barra do Piraí - O município de Barra do Piraí firmou, nesta segunda-feira (9), um convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para a prestação de serviços especializados à população. A assinatura ocorreu no gabinete da prefeita Katia Miki e formaliza a parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a instituição.

O acordo prevê a oferta de fisioterapia, psicologia, serviço social e psicopedagogia, fortalecendo a rede de cuidados e ampliando o acesso da população a atendimentos essenciais. Durante a assinatura, a prefeita Katia Miki destacou a importância do convênio para a cidade.

“Estamos muito felizes em firmar essa parceria, que representa dois grandes benefícios em uma só cooperação: cuidar da nossa população e fortalecer uma instituição tão importante quanto a APAE. É um passo importante para ampliar o cuidado e a inclusão em Barra do Piraí,” disse Katia Miki.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, ressaltou o impacto direto da ação no sistema público de saúde. “Esse convênio reforça a nossa rede de atenção e garante mais qualidade no atendimento à população. A APAE é uma instituição preparada, com equipe técnica qualificada, e essa união vai fazer a diferença na vida de muitas famílias,” afirmou Cristiano.

Representando a APAE, a presidente Maria Emília agradeceu o apoio da gestão municipal e celebrou a parceria. “Hoje é um dia histórico. Depois de muitos anos, conseguimos formalizar essa parceria com a Prefeitura. Agradeço à prefeita Katia Miki e ao secretário Cristiano Almeida por acreditarem nesse trabalho, que vai ajudar tantas pessoas em Barra do Piraí.”

A presidente da APAE também destacou que a instituição está pronta para assumir os novos atendimentos. “Nossa equipe está preparada para atuar com responsabilidade, transparência e compromisso na execução dos serviços.”

A profissional da APAE Daiana Augusta que também participou da assintura do termo de cooperação comemorou o avanço. “Sabemos o impacto que essa parceria tem para toda a sociedade. É um momento muito especial para todos nós.”

Encerrando o encontro, a prefeita Katia Miki reforçou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição. “A APAE realiza um trabalho sério, acolhedor e transformador. É uma instituição fundamental para Barra do Piraí, que merece todo o nosso respeito, apoio e reconhecimento,” agradeceu a prefeita.