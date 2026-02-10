A assinatura ocorreu no gabinete da prefeita Katia MikiFoto: Paulo César Junior/Secom
Barra do Piraí firma convênio com a APAE para ampliar atendimentos em saúde e assistência
Parceria garante serviços de fisioterapia, psicologia, serviço social e psicopedagogia para a população
Barra do Piraí firma convênio com a APAE para ampliar atendimentos em saúde e assistência
Parceria garante serviços de fisioterapia, psicologia, serviço social e psicopedagogia para a população
Centro de Atendimento ao Empreendedor registra recorde de atendimentos em janeiro, em Barra do Piraí
Parceria entre JUCERJA e Prefeitura realizou mais de 2.700 atendimentos a empreendedores e microempreendedores em apenas um mês
Mais de sete mil alunos iniciam ano letivo 2026 na rede municipal de Barra do Piraí
Prefeitura amplia investimentos, entrega e reforma unidades escolares e fortalece a rede com mais estrutura, vagas e qualidade no ensino
Barra do Piraí fortalece o artesanato com assinatura de edital da PNAB
Cerimônia contemplou 24 artistas e marcou um novo momento para a economia criativa do município
Barra do Piraí supera média estadual no crescimento de empresas e lidera geração de empregos na Região Centro-Sul
Município registra avanço histórico nas EPPs, impulsiona abertura de negócios e se consolida entre os maiores geradores de vagas formais da região
Forças de Segurança Pública de Barra do Piraí articulam plano operacional para o Carnaval
Ação reuniu forças municipais e estaduais e reforçou o planejamento integrado para garantir um Carnaval seguro à população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.