Shows do Carrossel de Emoções e Juninho Kakurê animaram o públicoFoto: Secom
Terceiro dia do Barra Folia 2026 leva grandes shows à Praça Nilo Peçanha e reúne centenas de barrenses
Shows do Carrossel de Emoções e Juninho Kakurê animaram o público e consolidaram mais uma noite de sucesso no Carnaval de Barra do Piraí
Terceiro dia do Barra Folia 2026 leva grandes shows à Praça Nilo Peçanha e reúne centenas de barrenses
Shows do Carrossel de Emoções e Juninho Kakurê animaram o público e consolidaram mais uma noite de sucesso no Carnaval de Barra do Piraí
Em Ipiabas, bloco faz animais "saírem da mata" e entrega performance memorável no Barra Folia 2026
Bloco da Mata se apresentou com temática inspirada na fauna local e encantou moradores e visitantes no terceiro dia do Barra Folia 2026
Bloco da Saúde Mental abre Barra Folia 2026 com mensagem de respeito, acolhimento e inclusão
Desfile reuniu usuários, profissionais, familiares e autoridades em uma manhã marcada por alegria, samba no pé e fortalecimento da luta por mais empatia e direitos na saúde mental
Esquema de segurança conta com ação integrada das forças de segurança e videomonitoramento
Praça Nilo Peçanha, Largo da Feira, bairros e distritos serão monitorados constantemente para garantir um Carnaval sem graves ocorrências
Saúde Barra do Piraí promove última campanha de doação de sangue antes do Carnaval
Transporte gratuito levará doadores ao HUV na próxima sexta-feira (13), reforçando os estoques que costumam cair neste período de férias, fim de ano e Carnaval
Barra do Piraí firma convênio com a APAE para ampliar atendimentos em saúde e assistência
Parceria garante serviços de fisioterapia, psicologia, serviço social e psicopedagogia para a população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.