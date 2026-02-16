Shows do Carrossel de Emoções e Juninho Kakurê animaram o público - Foto: Secom

Publicado 16/02/2026 14:28

Barra do Piraí - O terceiro dia do Barra Folia 2026 foi um verdadeiro sucesso, especialmente pelos shows principais realizados na Praça Nilo Peçanha, que reuniram centenas de barrenses em uma noite marcada por muita música e animação. As apresentações chegaram ao município por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o Governo do Estado e a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). Neste sábado (14), subiram ao palco o grupo Carrossel de Emoções e o cantor Juninho Kakurê.

Abrindo a programação às 22 horas, o Carrossel de Emoções levou à Praça Nilo Peçanha um show repleto de nostalgia e muito funk carioca. Considerado o primeiro megabloco de funk do estado, o grupo transformou o espaço em um verdadeiro baile a céu aberto, fazendo o público cantar, dançar e reviver grandes sucessos.

Em entrevista à Secretaria Municipal de Comunicação, os integrantes do grupo celebraram a recepção calorosa do público. “É a primeira vez que estamos aqui. Preparamos um showzão para os barrenses, que fizeram uma recepção muito calorosa. É incrível nos sentirmos abraçados pelo público”, destacaram.

Moradora do bairro Santana, Jéssica Fonseca também elogiou a festa. “O show do Carrossel despertou muitas lembranças boas. Foi excelente. A organização está muito boa e está todo mundo sabendo brincar com respeito”, afirmou.

Encerrando a noite, à 1 hora da manhã, Juninho Kakurê subiu ao palco da Praça Nilo Peçanha e colocou o público para cantar e dançar ao som de muito pagode. “Foi uma noite de muita alegria. É um prazer estar me apresentando na cidade onde moro, rodeado de amigos. Além dos clássicos, trouxemos músicas inéditas. Agradeço à prefeita Kátia Miki pela oportunidade”, declarou o cantor.

Após o show, Oswaldo Inácio Alves, morador da Roseira, fez questão de destacar a evolução do evento. “A organização está sendo nota 10, coisa que nós não tínhamos no outro governo e estamos tendo agora. A estrutura de palco é nota 10, a escolha da praça foi nota 10. É o melhor local. Antes eu tinha que ir para outro município para passar o Carnaval. Hoje tenho o prazer de viver essa época do ano aqui mesmo, na minha cidade”, afirmou.

A prefeita Kátia Miki finalizou destacando o sucesso da noite. “Simplesmente fantástico. Os barrenses amaram os shows. Foi pura animação do início ao fim. Vamos continuar assim nos próximos dias. Neste domingo (15) teremos mais shows com Suel e Cláudio Kelly. Vocês não podem perder”, convidou.