Bloco da Mata se apresentou com temática inspirada na fauna local e encantou moradores e visitantesFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 16/02/2026 14:21

Barra do Piraí - O Bloco da Mata já se tornou uma tradição no distrito de Ipiabas e, mais uma vez, desfilou pelas ruas com performances marcantes, fantasias criativas e identidades únicas. A festa abriu o terceiro dia do Barra Folia 2026, neste sábado (14), em grande estilo, com performances e fantasias inspiradas nos animais presentes na fauna de Ipiabas.

Moradores e visitantes acompanharam o cortejo pelas ruas do distrito, celebrando a cultura carnavalesca e fortalecendo ainda mais essa tradição local.

Para Thiago Oliveira, carinhosamente conhecido como Codorna, o bloco representa união e alegria.

"É uma grande alegria ver o Bloco da Mata reunindo diversas famílias para conhecer a música de um jeito diferente. Já estamos em nosso terceiro ano e seguiremos crescendo e levando essa felicidade e descontração para os próximos carnavais em Ipiabas", disse Thiago.

Lilian participa do Bloco da Mata desde o primeiro ano. Com muita animação, ela explicou sua fantasia e o tema do bloco neste ano.

"Estou no Bloco da Mata desde o primeiro ano e sempre fico muito animada. Neste ano, seguindo o tema do desfile focado nos animais da Mata de Ipiabas, vim com penas de pavão artesanais. Estou simplesmente adorando a ideia deste ano", declarou Lilian.

O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, ressaltou a representatividade do Bloco da Mata para o distrito de Ipiabas. "O Bloco da Mata já se tornou tradição em Ipiabas e vem crescendo mais e mais a cada ano, encantando famílias com suas temáticas e identidades únicas".

A prefeita Katia Miki compareceu ao desfile e classificou a energia como contagiante e especial. "Foi um grande prazer participar do desfile do Bloco da Mata no Barra Folia 2026. A energia foi simplesmente contagiante e especial para todos que estiveram presentes. Sem dúvidas, essa apresentação ficará marcada na memória de diversos moradores e turistas que tiveram a alegria de caminhar pelas ruas do nosso amado distrito. Já estou empolgada para o tema do próximo ano", finalizou a prefeita.