Desfile reuniu usuários, profissionais, familiares e autoridades em uma manhã marcada por alegria e samba no péFoto: Divulgação
Bloco da Saúde Mental abre Barra Folia 2026 com mensagem de respeito, acolhimento e inclusão
Desfile reuniu usuários, profissionais, familiares e autoridades em uma manhã marcada por alegria, samba no pé e fortalecimento da luta por mais empatia e direitos na saúde mental
Esquema de segurança conta com ação integrada das forças de segurança e videomonitoramento
Praça Nilo Peçanha, Largo da Feira, bairros e distritos serão monitorados constantemente para garantir um Carnaval sem graves ocorrências
Saúde Barra do Piraí promove última campanha de doação de sangue antes do Carnaval
Transporte gratuito levará doadores ao HUV na próxima sexta-feira (13), reforçando os estoques que costumam cair neste período de férias, fim de ano e Carnaval
Barra do Piraí firma convênio com a APAE para ampliar atendimentos em saúde e assistência
Parceria garante serviços de fisioterapia, psicologia, serviço social e psicopedagogia para a população
Centro de Atendimento ao Empreendedor registra recorde de atendimentos em janeiro, em Barra do Piraí
Parceria entre JUCERJA e Prefeitura realizou mais de 2.700 atendimentos a empreendedores e microempreendedores em apenas um mês
Mais de sete mil alunos iniciam ano letivo 2026 na rede municipal de Barra do Piraí
Prefeitura amplia investimentos, entrega e reforma unidades escolares e fortalece a rede com mais estrutura, vagas e qualidade no ensino
