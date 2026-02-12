Desfile reuniu usuários, profissionais, familiares e autoridades em uma manhã marcada por alegria e samba no pé - Foto: Divulgação

Barra do Piraí - Com muita alegria e animação, o Barra Folia 2026 está oficialmente aberto. A primeira celebração desta edição ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), com o tradicional Bloco da Saúde Mental de Barra do Piraí. Usuários dos serviços, profissionais da saúde, familiares, representantes de instituições e populares desfilaram pelas ruas da Avenida Governador Portela levando a mensagem do respeito e da inclusão.

O bloco começou com as dinâmicas e a abertura oficial na Praça Nilo Peçanha, partindo, posteriormente, para o desfile. Presente na celebração, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a sua felicidade com a abertura do Barra Folia 2026 e a importância do Bloco da Saúde Mental.

“É uma alegria muito grande dar início ao nosso Carnaval com esse bloco tão bonito e tão importante, que fala sobre respeito, inclusão e a importância da saúde mental. Os sorrisos nos rostos dos nossos usuários deixaram a Praça Nilo Peçanha muito mais viva nesta manhã", disse a prefeita.

Josilene, carinhosamente conhecida como Jojô, é aluna da APAE de Barra do Piraí. Ela falou com muita felicidade que esta é sua primeira vez celebrando o Carnaval. “É minha primeira vez participando do Carnaval. Muito obrigada à Prefeitura por esse carinho. Estou muito animada!”.

Silvana, usuária do CAPS, demonstrou sua satisfação com do bloco, especialmente pelo acolhimento, carinho e amor. “Estou gostando muito. Nós nos sentimos muito bem com esse carinho, acolhimento e amor”.

A diretora do Departamento de Saúde Mental, Liliana Magalhães, também celebrou o momento e destacou o significado do bloco para a cidade.

“Hoje vivemos um momento incrível no Bloco de Barra do Piraí! Ver a nossa cidade unida, celebrando a vida e derrubando preconceitos com muito samba no pé foi gratificante. O nosso bloco não foi apenas um desfile, mas sim um grito de liberdade e inclusão que ecoou por toda Barra do Piraí. Ver nossos usuários, profissionais e a comunidade ocupando as ruas com tanto brilho é a maior prova de que a saúde se faz com alegria e cidadania”, declarou Liliana.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, ressaltou o compromisso do poder público com a saúde mental da população barrense e expressou sua admiração aos usuários e profissionais envolvidos.

“Os usuários dos serviços de saúde mental são muito importantes para nós. Sempre digo que esse é um setor que tenho muitíssimo carinho, pois sei da importância desse cuidado na vida das pessoas. Cada um de vocês tem a minha admiração. Muito obrigado por fazerem deste dia um momento tão especial, de troca, acolhimento e fortalecimento. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e sensibilidade para garantir um atendimento cada vez mais humanizado e digno a todos", finalizou Cristiano.