Com público superior a 10 mil pessoas, quinto dia entra para a história do Carnaval de Barra do PiraíFoto: Secom

Publicado 18/02/2026 14:20

Barra do Piraí - Nesta segunda-feira (16), quinto dia do Barra Folia 2026, foi registrado o maior público da história do carnaval de Barra do Piraí. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, 10 mil barrenses estiveram no centro da cidade, em especial para acompanhar a apresentação apoteótica do músico Chininha.

Para o secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, a apresentação do cantor representa o sucesso e o avanço da organização de eventos e do calendário turístico do município.

“O show do Chininha foi um completo sucesso. O maior público registrado em um dia de carnaval na história de Barra do Piraí. Isso é um retrato do trabalho organizacional por trás da promoção dos eventos no município, garantindo a ampliação da economia circular, bem como a visibilidade do público barrense e do próprio artista”, disse Tadeu.

Já no palco da Praça Nilo Peçanha, Chininha fez questão de parabenizar a prefeita Katia Miki pela realização do evento.

“Parabéns, prefeita. É um Carnaval de Família. É uma alegria ver aqui mães com seus filhos, casais reunidos, crianças, adolescentes, todos felizes e com uma ótima energia”, destacou o cantor, emocionando o público presente.

Em meio à multidão que lotou a Praça Nilo Peçanha durante o Barra Folia 2026, Maria Inácio não escondeu a empolgação com a apresentação de Chininha.

“Sem palavras para o show do Chininha. Simplesmente sensacional. Todo mundo cantou muito e se divertiu”, declarou.

Yan da Silva fez questão de destacar a organização e a segurança do Barra Folia 2026, além da animação contagiante do show de Chininha.

“Organização muito boa. Coisa que não foi vista em anos anteriores. Segurança bem diferenciada. Neste ano, muita polícia e muito efetivo. O show do Chininha sempre anima todo mundo. Todos estão muito felizes.”

Mais cedo, às 21h, abrindo o show de Chininha, o OF Samba, grupo pra lá de consagrado no município, que sempre reúne uma legião de fãs, se apresentou. No palco do Barra Folia 2026, a festa foi ainda mais intensa.

As moradoras de Barra do Piraí, Thatieli de Moraes e Lara Monteiro disseram que aproveitaram a noite na Praça Nilo Peçanha e elogiaram a estrutura do evento.

“Estamos achando tudo muito incrível no Barra Folia 2026, desde os shows até a segurança e a organização”, disseram.

A prefeita Katia Miki finalizou celebrando o impacto positivo deste Barra Folia para o município.

“Histórico. Estamos elevando o patamar do carnaval de Barra do Piraí a níveis nunca antes vistos, e isso impacta positivamente diversas áreas. Esse é só o começo. Seguiremos intensificando investimentos e fortalecendo ainda mais a cultura, o turismo e a economia da nossa cidade”, finalizou.