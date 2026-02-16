Grandes shows marcaram o domingo (15) de Carnaval e consolidaram mais uma noite histórica de música e emoção em Barra do PiraíFoto: Divulgação
Suel comanda quarta noite do Barra Folia 2026 e reúne milhares de pessoas na Praça Nilo Peçanha
Grandes shows marcaram o domingo (15) de Carnaval e consolidaram mais uma noite histórica de música e emoção em Barra do Piraí
Bailinho infantil reúne famílias e movimenta a Praça Nilo Peçanha
Evento ofereceu recreação infantil, brinquedos infláveis, concursos de dança e fantasia e banho de espuma
Terceiro dia do Barra Folia 2026 leva grandes shows à Praça Nilo Peçanha e reúne centenas de barrenses
Shows do Carrossel de Emoções e Juninho Kakurê animaram o público e consolidaram mais uma noite de sucesso no Carnaval de Barra do Piraí
Em Ipiabas, bloco faz animais "saírem da mata" e entrega performance memorável no Barra Folia 2026
Bloco da Mata se apresentou com temática inspirada na fauna local e encantou moradores e visitantes no terceiro dia do Barra Folia 2026
Bloco da Saúde Mental abre Barra Folia 2026 com mensagem de respeito, acolhimento e inclusão
Desfile reuniu usuários, profissionais, familiares e autoridades em uma manhã marcada por alegria, samba no pé e fortalecimento da luta por mais empatia e direitos na saúde mental
Esquema de segurança conta com ação integrada das forças de segurança e videomonitoramento
Praça Nilo Peçanha, Largo da Feira, bairros e distritos serão monitorados constantemente para garantir um Carnaval sem graves ocorrências
