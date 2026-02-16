Grandes shows marcaram o domingo (15) de Carnaval e consolidaram mais uma noite histórica de música e emoção em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2026 14:32

Barra do Piraí - Milhares de barrenses fizeram a Praça Nilo Peçanha tremer de tanta empolgação no quarto dia do Barra Folia. Com um super show do renomado cantor Suel, a noite de domingo (15) embalou a emoção do público com grandes clássicos do músico e sucessos consagrados do pagode nacional. Fechando a programação com chave de ouro, Cláudio Kelly e Banda Agenda subiram ao palco com muita animação e irreverência.

Suel subiu ao palco às 23h e levou o público ao delírio logo nas primeiras músicas. Com carisma e presença marcante, o cantor fez a multidão cantar em coro e transformou a praça em um verdadeiro espetáculo de luzes, vozes e emoção.

Em entrevista exclusiva à Secretaria Municipal de Comunicação, Suel revelou todo o seu carinho por Barra do Piraí. “É uma honra e uma gratidão estar nessa linda cidade de Barra do Piraí. Sou sempre muito bem recebido por esse público sensacional. Foi mais uma experiência incrível”, destacou o cantor, reforçando a conexão especial com os barrenses.

Entre os fãs presentes estava Renan, morador do estado do Espírito Santo, que escolheu Barra do Piraí para curtir o Carnaval. “Estou muito alegre. Vou conhecer e ver o Suel pessoalmente pela primeira vez”, declarou.

Um dos momentos mais marcantes do show de Suel no Barra Folia 2026 foi quando o cantor convidou alguém do público para subir ao palco e dançar com ele. Ana, estudante de Psicologia e moradora do bairro Areal, foi a grande escolhida da noite.

“Eu adoro o Suel. Quando ele convidou alguém ao palco, eu praticamente me joguei lá em cima. Fiquei muito, muito feliz e animada”, contou, ainda emocionada após viver de perto um dos momentos mais especiais do Barra Folia 2026.

Dando sequência à quarta noite do Carnaval barrense, Cláudio Kelly e a Banda Agenda performaram grandes clássicos nacionais com um toque especial da cultura carnavalesca. “Barra do Piraí respira Carnaval e música boa. Agradeço à prefeita Katia Miki pelo convite. Foi mais uma apresentação inesquecível”, disse o músico.

Feliz com o resultado dos shows, a prefeita Katia Miki celebrou o sucesso da noite.

"Mais um dia de puro sucesso no Barra Folia 2026. Foram shows sensacionais que reuniram milhares de barrenses para vivenciarem momentos muito especiais. A cultura do Carnaval da nossa cidade voltou de vez e é com muito orgulho que vemos a nossa população ocupando os espaços públicos com alegria e segurança”, destacou.