O último dia de blocos, nesta terça-feira (17), marcou o encerramento oficial do Carnaval de rua em Barra do Piraí - Foto: Secom

Publicado 18/02/2026 14:23

Barra do Piraí - O Largo da Feira foi tomado por emoção, orgulho e muito samba na noite desta terça-feira (17), quando o Bloco Unidos do Parque Santana encerrou oficialmente os desfiles do Barra Folia 2026. O cortejo reuniu moradores, foliões e famílias em uma celebração que simbolizou o sucesso de toda a programação de blocos do Carnaval deste ano.

À frente do bloco, o presidente Gilvan de Assis, que há três anos leva o Unidos do Parque Santana para a avenida, apresentou em 2026 um samba-enredo especial que homenageou o povo do bairro e destacou pontos importantes da localidade, como a Fazenda Ponte Alta, o Morrão e a Antiga Estação, emocionando quem acompanhava o desfile. Emocionado, ele celebrou o momento.

“É uma alegria enorme encerrar o Barra Folia com o nosso bloco. Esse desfile é feito com muito carinho para o Parque Santana e para toda a cidade”, afirmou Gilvan.

O encerramento com o Unidos do Parque Santana representou o fechamento de uma edição histórica do Barra Folia. Ao longo de toda a programação, o Carnaval de rua tomou conta do Centro, bairros e distritos, reunindo milhares de pessoas e reforçando a proposta de descentralização da festa.

Entre os momentos mais simbólicos desta edição, esteve a estreia do Bloco da Melhor Idade na avenida. Pela primeira vez, centenas de idosos desfilaram oficialmente no Carnaval de Barra do Piraí, levando emoção, inclusão e um exemplo de que a alegria não tem idade. O bloco, formado por participantes das atividades da Assistência Social, mostrou que cuidar, valorizar e dar voz aos idosos também é fazer cultura.

Outro destaque que emocionou o público foi a apresentação do Pé de Moça, bloco formado por mulheres da cidade de Valença, que levou ao Largo da Feira uma bateria 100% feminina. Em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, o grupo protagonizou um desfile marcante, unindo representatividade, força e sensibilidade, e deixando uma mensagem de pertencimento e transformação.

Durante os dias de folia, o público acompanhou desfiles que exaltaram a identidade dos bairros, a força das comunidades e a diversidade cultural do município. Cada bloco, com sua história, sua energia e sua criatividade, ajudou a construir uma narrativa coletiva que mostrou que o Carnaval de Barra do Piraí é feito de pessoas e de memórias que atravessam gerações.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o Barra Folia 2026 foi pensado para alcançar toda a cidade e valorizar quem constrói a festa.

“Pensamos em uma programação democrática, espalhada por bairros, distritos e pelo Centro, para que todos pudessem viver o Carnaval. O resultado foi ver as ruas cheias, famílias participando e os blocos sendo valorizados como merecem”, afirmou Tadeu.

A prefeita Katia Miki destacou a força da cultura popular e a participação da população.

“Ver a cidade cheia de alegria, com pessoas de todas as idades ocupando as ruas, mostra que o Barra Folia é mais do que uma festa, é uma celebração da nossa identidade. Cada bloco trouxe sua história, sua energia e seu amor por Barra do Piraí. Foi um Carnaval feito para todos”, declarou a prefeita.

Para encerrar, a prefeita já deixou uma mensagem para os próximos anos. “Esse Carnaval mostrou a força do nosso povo. Cada sorriso, cada bloco, cada família nas ruas reforça que Barra do Piraí tem uma cultura viva e pulsante. Vamos trabalhar para que o próximo Carnaval seja ainda maior, ainda mais bonito e, acima de tudo, ainda mais valorizando a nossa população barrense, que faz essa festa acontecer”, afirmou Katia Miki.