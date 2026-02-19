Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no município - Foto: Divulgação

Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no municípioFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2026 16:38

Barra do Piraí - O sucesso do Carnaval de Barra do Piraí em 2026 foi além das expectativas e também refletiu diretamente no setor turístico, com números bastante positivos na taxa de ocupação hoteleira. De acordo com relatório divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o município registrou 82,60% de ocupação em hotéis, pousadas e hotéis-fazenda.

O índice demonstra o impacto direto do evento na economia local, movimentando não apenas a rede de hospedagem, mas também o comércio e os serviços da cidade. A Secretaria Municipal de Turismo espera que esse cenário se repita ao longo deste ano, a exemplo de 2025, quando a média de ocupação ficou acima dos 80%.

Para o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, os números são resultado de um trabalho organizacional intenso no Barra Folia 2026. “Trabalhamos dia e noite para garantir o sucesso do carnaval de Barra do Piraí, e os frutos desse serviço estão aí. Toda a organização e estruturação do evento colaboraram com o fomento à rede hoteleira e comercial de nossa cidade”.

Tadeu completou destacando sua expectativa de manutenção e crescimento dessa taxa de ocupação nos próximos eventos deste ano. “Preparamos diversas atrações imperdíveis para a população barrense, tanto em Barra do Piraí quanto no distrito de Ipiabas. Temos muita confiança de que esse número seguirá em crescimento, contribuindo com o desenvolvimento turístico e econômico do município”.

A prefeita Katia Miki celebrou o reconhecimento de Barra do Piraí e, especialmente, do distrito de Ipiabas, como um dos principais destinos da região. “Todo esse reconhecimento é fruto de um trabalho coeso, que respeita as potencialidades do nosso município. Seguiremos nos desenvolvendo e trazendo ainda mais visibilidade e crescimento para a cidade”, finalizou a prefeita.