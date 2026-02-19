Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no municípioFoto: Divulgação
Feriado de Carnaval registra mais de 82% de ocupação hoteleira em Barra do Piraí
Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no município
SMEL abre inscrições para modalidades esportivas em Barra do Piraí
Inscrições acontecem de 23 a 27 de fevereiro, na nova sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Esquema de segurança integrado garante Carnaval sem roubos, homicídios e ocorrências graves em Barra do Piraí
Atuação conjunta da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil, além de monitoramento em tempo real, assegurou tranquilidade durante todos os dias de festa em Barra do Piraí
Unidos do Parque Santana encerra programação de desfiles do Barra Folia 2026
O último dia de blocos, nesta terça-feira (17), marcou o encerramento oficial do Carnaval de rua em Barra do Piraí
Barra Folia 2026 registra maior público da história com show de Chininha na Praça Nilo Peçanha
Com público superior a 10 mil pessoas, quinto dia entra para a história do Carnaval de Barra do Piraí
Suel comanda quarta noite do Barra Folia 2026 e reúne milhares de pessoas na Praça Nilo Peçanha
Grandes shows marcaram o domingo (15) de Carnaval e consolidaram mais uma noite histórica de música e emoção em Barra do Piraí
