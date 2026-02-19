Inscrições acontecem de 23 a 27 de fevereiro, na nova sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Foto: Divulgação

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), abrirá inscrições para diversas modalidades esportivas oferecidas gratuitamente à população.

O período de inscrição será de 23 a 27 de fevereiro, de forma presencial, na nova sede da secretaria. Os interessados devem comparecer à Rua Luiz Alves Pereira, nº 70, térreo, no bairro Química, para garantir a vaga nas atividades disponíveis.

Entre as modalidades oferecidas estão futsal, basquete, vôlei, judô, jiu-jitsu, capoeira, funcional, ginástica, dança, caminhada, jump e step. Algumas atividades possuem faixa etária específica, como futsal (7 a 15 anos), basquete nas categorias sub-15 masculino e sub-20, e vôlei sub-15 feminino.

De acordo com o diretor de Esportes e Lazer, Thiago César Joaquim Teixeira, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a promoção da qualidade de vida e inclusão social por meio do esporte.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às atividades esportivas, oferecendo oportunidades para crianças, jovens e adultos praticarem esporte com acompanhamento e estrutura adequados. O esporte transforma vidas, promove saúde e fortalece a integração social. Convidamos todos a participarem e garantirem sua vaga”, destacou o diretor.

A SMEL ressalta que as inscrições são presenciais e que as vagas são limitadas, sendo preenchidas conforme a procura.