Iniciativa levou sessões gratuitas com acessibilidade, cultura e lazer para as famílias do bairro - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Iniciativa levou sessões gratuitas com acessibilidade, cultura e lazer para as famílias do bairroFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 23/02/2026 11:15

Barra do Piraí - Com o apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Barra do Piraí, o projeto Cine Inclusivo do Instituto Qtal foi realizado neste domingo (22) no bairro Morro do Gama. A ação promoveu duas sessões inclusivas na Quadra Poliesportiva do bairro, com a exibição dos filmes Lilo & Stitch e Homem-Aranha: No Aranhaverso. Além da estrutura acessível, o público contou com cinema gratuito, pipoca e suco.

A iniciativa foi bem recebida por moradores e visitantes. A estudante Nicole dos Santos, de 16 anos, que mora no Centro, contou que foi convidada por uma amiga para assistir aos filmes.

“Já assisti a esse primeiro filme no cinema, mas está sendo muito bom ver de novo”, disse a estudante.

Moradora do Morro do Gama, Juliellen Hilário destacou a importância de o bairro receber ações culturais.

“Achei muito legal, divertido. É a primeira vez que acontece isso aqui. A gente nunca teve, então para mim foi uma surpresa muito boa”, afirmou a moradora.

Juliellen também elogiou o esquema de segurança do evento. “Achei bom o apoio, porque traz mais segurança para a gente e deixa o ambiente mais aconchegante.”

Já o morador João Vicente dos Santos Augusto, de 23 anos, assistiu aos filmes acompanhado da filha e ressaltou o impacto da iniciativa para as crianças do bairro.

“É bom para a criançada, que gostou muito, porque nunca teve essas coisas aqui em cima”, contou João acrescentando que a expectativa da filha pro dia do evento foi grande.

“Ela ficou muito animada. Todo dia falava que queria ir ao cinema. Hoje foi ela que me lembrou.”

João também agradeceu pela realização da ação na comunidade. “Maravilhosa a iniciativa. Foi a única que lembrou do nosso bairro. Para a gente está sendo muito especial.”

A vereadora Lu Maciel, uma das responsáveis pela chegada do projeto ao município, reforçou a importância de levar cultura aos bairros. “Criar um ambiente adaptado e respeitoso significa dizer a cada criança e a cada família que pertencem, que são prioridade. Os bairros precisam ser vistos, valorizados e receber cultura, lazer e dignidade perto de casa”, afirmou a vereadora.

A prefeita de Barra do Piraí também destacou o compromisso do município com a inclusão.

“Por meio de atividades inclusivas, garantimos que cada criança tenha seus direitos respeitados, ampliamos oportunidades e construímos uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, finalizou Katia.