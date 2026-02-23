Os atendimentos acontecem no Sine do município, localizado no Centro - Foto: Divulgação

Publicado 23/02/2026 11:13

Barra do Piraí - O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí está com novas oportunidades abertas para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado. Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, o posto municipal disponibiliza vagas em diferentes áreas, ampliando as chances para profissionais com variados perfis.

Nesta semana, há oportunidades para açougueiro, ajudante de borracheiro, ajustador mecânico, assistente de estoque, atendente de farmácia, atendente de hortifrúti, atendente de lanchonete, atendente de loja e atendente de padaria. Também estão disponíveis vagas para auxiliar de cozinha (tanto para restaurante quanto para candidatos que saibam cozinhar), auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais e auxiliar técnico, além de borracheiro.

O painel inclui ainda vagas para cozinheiro em escala 12x36 e para preparo de comida brasileira, fresador mecânico, líder de loja, motorista de caminhão com CNH categoria D, operador de ETA, operadora de caixa, operador de empilhadeira, padeiro, pedreiro, peixeira, salgadeira, soldador montador, técnico em segurança do trabalho, torneiro, vendedor e vendedora (para maiores de 22 anos).

O atendimento aos candidatos acontece no Sine, localizado na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro, ao lado da Prefeitura, das 8h30 às 16h30. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.