Os atendimentos acontecem no Sine do município, localizado no CentroFoto: Divulgação
Sine de Barra do Piraí divulga vagas da semana entre 23 e 27 de fevereiro
Oportunidades contemplam comércio, indústria, serviços e área técnica; atendimento ocorre no Centro
Barra do Piraí é finalista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com projeto de turismo em Ipiabas
Iniciativa "Turismo na Estrada: De Passagem a Destino" reposiciona distrito no Vale do Café e fortalece economia local
Feriado de Carnaval registra mais de 82% de ocupação hoteleira em Barra do Piraí
Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no município
SMEL abre inscrições para modalidades esportivas em Barra do Piraí
Inscrições acontecem de 23 a 27 de fevereiro, na nova sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Esquema de segurança integrado garante Carnaval sem roubos, homicídios e ocorrências graves em Barra do Piraí
Atuação conjunta da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil, além de monitoramento em tempo real, assegurou tranquilidade durante todos os dias de festa em Barra do Piraí
Unidos do Parque Santana encerra programação de desfiles do Barra Folia 2026
O último dia de blocos, nesta terça-feira (17), marcou o encerramento oficial do Carnaval de rua em Barra do Piraí
