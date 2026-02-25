Interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (28) - Foto: Lafon Barros/Secom

Interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (28)Foto: Lafon Barros/Secom

Publicado 25/02/2026 15:47

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu chamamento público para a seleção de expositores que atuarão na praça de alimentação do Festival Rock in Cover 2026. O evento será realizado de 17 a 26 de abril, na Praça Irineu Mendonça, no distrito de Ipiabas.

O edital prevê a permissão de uso de espaços destinados à instalação de estandes, food trucks e carrinhos, para comercialização de alimentos e bebidas durante o festival.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o chamamento público tem o objetivo de garantir a organização, transparência e oportunidade para os empreendedores locais.

“O Rock in Cover já é um evento consolidado em nossa cidade, e a abertura deste chamamento público é fundamental para assegurarmos uma praça de alimentação bem estruturada, organizada e com participação dos nossos empreendedores. Queremos oferecer qualidade ao público e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local”, destacou o secretário.

Podem se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas e microempreendedores individuais (MEI) interessados em operar pontos de alimentação dentro das categorias previstas no edital. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição, apresentar a documentação exigida, declarar que atendem aos requisitos estabelecidos e concordar integralmente com as normas do chamamento, além de autorizar vistorias e fiscalizações antes e durante o evento.

As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (28), das 10h às 18h. A entrega da documentação deve ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Turismo, que fica localizada na esquina da Rua Cel. Cristiano com a Rua Diogo de Macedo, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Os interessados devem apresentar a proposta em envelope lacrado e identificado.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, reforçou a importância da participação dos empreendedores.

“A praça de alimentação é parte fundamental da experiência do público no Rock in Cover. Além de movimentar a economia local e gerar oportunidades para quem empreende na cidade, uma estrutura bem organizada torna o evento ainda mais atrativo para moradores e visitantes”, finalizou.

O edital completo está disponível no link https://linklist.bio/prefbp