Katia Miki recebe superintendente da Light para anunciar investimento de mais de R$ 170 milhões em Barra do Piraí
Katia Miki recebe superintendente da Light para anunciar investimento de mais de R$ 170 milhões em Barra do Piraí
Secretaria de Turismo abre chamamento público para expositores do Festival Rock in Cover em Barra do Piraí
Interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (28); seleção contempla estandes, food trucks e carrinhos
Moradores do Morro do Gama participam de Cine Inclusivo em Barra do Piraí
Iniciativa levou sessões gratuitas com acessibilidade, cultura e lazer para as famílias do bairro
Sine de Barra do Piraí divulga vagas da semana entre 23 e 27 de fevereiro
Oportunidades contemplam comércio, indústria, serviços e área técnica; atendimento ocorre no Centro
Barra do Piraí é finalista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com projeto de turismo em Ipiabas
Iniciativa "Turismo na Estrada: De Passagem a Destino" reposiciona distrito no Vale do Café e fortalece economia local
Feriado de Carnaval registra mais de 82% de ocupação hoteleira em Barra do Piraí
Relatório aponta impacto positivo do Carnaval na economia local e fortalecimento do turismo no município
