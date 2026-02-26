Investimento será aplicado ao longo de sete anos para modernizar a rede elétrica, ampliar a confiabilidade no fornecimento e reduzir quedas de energia - Foto: Divulgação

Barra do Piraí - A prefeita Katia Miki recebeu, em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira (25), o superintendente de Relações Institucionais da Light, Daniel Mendonça, e anunciou que a concessionária investirá mais de R$ 170 milhões no município nos próximos sete anos, visando à melhoria na qualidade dos serviços de fornecimento de energia à população barrense. As melhorias chegam por meio da renovação de contrato com a empresa.

Segundo a prefeita, os investimentos irão contribuir para a melhoria na distribuição de energia, evitando quedas, especialmente em períodos de fortes chuvas. “Esses investimentos da Light irão garantir uma melhora considerável na distribuição de energia em nosso município, reduzindo as quedas de luz em períodos de forte chuva”, disse a prefeita.

Entre os principais investimentos previstos para o município de Barra do Piraí estão a renovação dos ativos, com aporte de R$ 40 milhões; a resiliência e robustez da rede, com R$ 30 milhões; o reforço no combate às perdas, com R$ 25 milhões; a manutenção recorrente e novas ligações, somando R$ 46 milhões; além da expansão do sistema, que contará com R$ 32,8 milhões em recursos.

Alguns dos projetos previstos na renovação já foram iniciados. É o caso do distrito de Ipiabas, que começou a receber um investimento no valor de R$ 10 milhões, que compreende a implementação de uma rede alternativa para abastecer o distrito quando houver queda de energia na rede principal.

“Esse é um avanço significativo para o nosso distrito de Ipiabas, que há décadas sofre com esse problema. Distritos como Dorândia e Vargem Alegre também estão contemplados neste plano de investimentos, com melhorias que vão fazer com que as instabilidades de energia cheguem ao fim”, declarou a prefeita Katia Miki.

As melhorias chegarão a todo o município dentro deste planejamento de sete anos, reforçando o compromisso da Prefeitura e da Light com a qualidade do atendimento prestado ao munícipe. O superintendente Daniel Mendonça comentou sobre o objetivo dos investimentos e colocou a concessionária à disposição da população de Barra do Piraí.

“Ao longo de sete anos, serão investidos R$ 174 milhões para promover uma melhoria significativa na qualidade da prestação de serviços da Light aqui no município. Esse investimento reforça o nosso compromisso com a modernização da rede, a ampliação da confiabilidade no fornecimento de energia e um atendimento cada vez mais eficiente para todos os cidadãos da cidade. Conte conosco. Estamos aqui em espírito de parceria, trabalhando de forma integrada com o poder público e com a população para garantir avanços concretos”, finalizou.