Encontro aconteceu nesta sexta-feira no polo do CEDERJ da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 15:55

Barra do Piraí - Promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Barra do Piraí, ocorreu nesta sexta-feira (27), no Polo CEDERJ do município, mais uma etapa da Formação para Formadores de Professores em Alfabetização Contextualizada e Reflexiva e Recomposição de Aprendizagens (Alfabetiza RJ).

A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), responsável pela criação do curso de especialização em nível nacional. A formação contempla estudos voltados à Alfabetização (1º e 2º anos) e à Recomposição de Aprendizagens (3º ao 5º ano).

O curso tem como objetivo formar professores e, especialmente, formadores de professores, fortalecendo as redes municipais de ensino. Como parte do processo formativo, cada cursista da especialização organizou uma turma para multiplicar os conhecimentos adquiridos.

Para a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Barra do Piraí, Rose Lourenço, a alfabetização é um processo vital para o avanço do processo educacional nos municípios.

“Nós, que caminhamos na área pedagógica e estamos em sala de aula, sabemos o quanto é desafiador garantir a alfabetização das crianças. Os resultados e a certificação recentes foram um momento importante de reflexão, pois percebemos que ainda temos muito a avançar em Barra do Piraí e também em outros municípios. Alfabetizar é um processo que exige tempo, estratégias bem definidas, planejamento e atividades diversificadas. E o professor enfrenta esse desafio diariamente, buscando caminhos para assegurar a aprendizagem dos alunos, e garantir o sucesso desse serviço tão importante é o objetivo central deste encontro."

O diretor da Educação de Barra do Piraí, Jorlandro Louzada, destacou a fala da prefeita Katia Miki no evento Idealize, ocorrido na última quinta-feira (27), para falar sobre a importância dos primeiros anos escolares.

“Durante um evento do Idealize, ouvimos uma fala da prefeita Katia Miki que nos marcou muito: a educação é um legado de governo, mas, acima de tudo, um legado de vida. Precisamos pensar na criança que estamos alfabetizando hoje, pois é ela que amanhã estará no mercado de trabalho e também no meio acadêmico, que também é um espaço de formação. Todo profissional, inclusive um médico, passou pelos primeiros anos escolares e pelo processo de alfabetização. É nesse início que se constroem as bases do conhecimento e do futuro de cada cidadão.”

Participaram da formação representantes dos municípios de Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paracambi, Rio das Flores, Valença e Vassouras

A certificação será realizada de forma conjunta pelas seis Secretarias Municipais de Educação participantes, com carga horária de 120 e 80 horas, conforme o eixo formativo. As atividades são conduzidas pelas formadoras Ana Cristina Silva Castro Marques, professora de Vassouras, e Rosane da Silva Sampaio, professora formadora da Regional Centro-Sul Polo Vassouras e supervisora de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Piraí.

A secretária de Educação de Barra do Piraí, Cleide Mara Rocha, ressaltou a representatividade da formação. “Esta é uma iniciativa que reforça o compromisso das Secretarias Municipais de Educação da nossa região com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa e à recomposição das aprendizagens. Tenho plena convicção de que nossas redes serão muito beneficiadas com esse projeto”, finalizou Cleide.